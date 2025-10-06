S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6760п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6760 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар.

"S&P 500 на прошлой неделе обновил исторический максимум. Движение в рамках восходящего тренда продолжается. Следующая цель покупателей - 6800 пунктов. Ралли постепенно расширяется: доля акций, находящихся выше 50-дневной средней, за последнюю пятидневку увеличилась с 55% до 59%, - отмечает эксперт инвесткомпании в материале. - Полагаем, что указанный тренд продолжится в ближайшие дни при сохранении позитивного сентимента. Это будет способствовать ускорению роста равновзвешенного аналога S&P 500 (RSP ETF). Индикатор RSI вошел в зону перекупленности, но пока не подает разворотных сигналов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.