Рынок акций РФ начал октябрь с падения ниже 2650п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля

Москва. 1 октября. Рынок акций РФ на первых октябрьских торгах снизился в отсутствие оптимистичных новостей на фоне сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности и ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января; также фактором давления выступила просевшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $65,3 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2650 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 11 июля, лидировали в снижении бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (ЮГК) (-9,7%) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,7%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2647,25 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1023,28 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 октября, составил 81,4967 руб. (-1,11 рубля).

Акции ПАО "Южуралзолото" на утренней сессии в среду поднимались до 0,6145 рубля (+6,7%), но затем растеряли весь прирост и ушли в "минус" (до 0,52 рубля).

Контрольный пакет "Южуралзолота", ранее принадлежавший Константину Струкову, может быть продан компании "Атлас майнинг", связанной с "Уральской горно-металлургической компанией" (УГМК), пишут "Известия" со ссылкой на свои источники. Между УГМК и Минфином РФ, который отвечает за продажу госпакета в ЮГК, ведутся переговоры, отмечает издание.

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-4,2%), МКБ (MOEX: CBOM) (-3,5%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -1,5% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года увеличился на 36,5%, до 162,7 трлн рублей, сообщила биржа. По сравнению с августом 2025 года объем торгов вырос на 13,5%. Предыдущий максимум по месячному объему был зафиксирован в марте 2022 года на уровне 154,5 трлн рублей.

Подорожали в среду акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%).

Россия, подписавшая в начале сентября ряд документов об увеличении поставок газа в Китай по газопроводам, планирует наращивать поставки и сжиженного природного газа в страну, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2", сообщил в интервью журналу "Эксперт" министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет", - подчеркнул он.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен накануне заявила о необходимости увеличения военной помощи Украине и сообщила, что Киев сможет потратить 2 млрд евро на производство БПЛА.

Также глава ЕК заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию, для чего послужит, в частности, ожидаемый 19-й пакет антироссийских санкций, включающий меры против СПГ из РФ. "Мы предложили новый санкционный пакет жестких мер в отношении энергоносителей, финансовых услуг и торговли", - сказала глава ЕК во вторник журналистам перед совещанием коллегии еврокомиссаров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности. "И особенно - и это главный элемент - запрет на импорт СПГ из России в Европейский союз", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь заявил о возможности быстро положить конец конфликту на Украине. "Возможно, это вдруг и получится, теоретически - в течение недели", - сказал он во вторник, выступая перед военачальниками на военной базе в Вирджинии. При этом он упомянул и ближневосточный конфликт, "который продолжается тысячи лет".

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил журналистам в среду, что экономика РФ находится в состоянии управляемого охлаждения, годовая инфляция по итогам сентября замедлилась примерно до 8%, по итогам 2025 года составит 6-7%, а в 2026 году - 4%. "Состоялась дискуссия с международными экспертами по экономике РФ. (...) Состояние экономики РФ находится в состоянии управляемого охлаждения после высоких темпов в 2023-2024 годах", - отметил он.

"Наблюдаем, что снижаются темпы инфляции. По результатам сентября годовая инфляция составляет примерно 8%. (...) До конца года ожидаем 6-7% (прогноз на 2025 год - ИФ) и на конец 2026 года - 4%", - заявил Новак.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, настроения на российском рынке акций в среду не претерпели значимых изменений, попытки отскока не получили развития из-за отсутствия актуальных драйверов, спад продолжился.

Рынок находится в процессе переоценки новых санкционных и фискальных вводных. Bloomberg сообщил, что страны G7 намерены "максимально надавить" на экспорт российской нефти. При этом рубль укреплялся, а цены на нефть опускались в направлении $65 за баррель из-за перспектив дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+ на 500 тыс. б/с начиная с ноября. Альянс обсудит это решение в конце недели, отметил эксперт.

В Китае началась "Золотая неделя", местные биржи ушли на длительные каникулы. Американские рынки практически не отреагировали на шатдаун федерального правительства - ситуация эта ожидаема и вряд ли принесет негативные долгосрочные последствия. Индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг за сентябрь по еврозоне и США оказались в основном чуть выше ожиданий аналитиков. В четверг станут известны данные по безработице в еврозоне и объемам промышленных заказов в США за август. В России ожидается участие президента Владимира Путина на дискуссионном форуме "Валдай 2025", важных корпоративных событий или публикаций на четверг не намечено.

Выходящие вечером в среду данные Росстата по инфляции могут как поддержать настроения для попытки нового отскока, так и способствовать дальнейшей нисходящей коррекции с рисками ухода индекса МосБиржи к 2600 пунктам. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 октября - колебания в коридоре 2625-2750 пунктов, считает Шепелев.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду на рынке акций сохранились минорные настроения в условиях ряда факторов, которые сдерживают рост рынка. Тут и угрозы санкций, и жесткая риторика со стороны СЩА, и атаки Украины на топливную инфраструктуру России, и снижение позитивного влияния фактора ДКП на рынок на фоне возобновления роста инфляции и анонса фискального ужесточения, считает аналитик.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ остается под давлением продавцов из-за неопределенности относительно содержания 19-го пакета санкций ЕС и налоговых новаций Минфина РФ.

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин отметил, что Евросоюз пока не достиг договоренности по отказу от российского СПГ до 2028 года. Это заявление не стало неожиданностью, учитывая, что пакет санкций не был согласован на заседании постпредов ЕС 26 сентября, однако поддержало акции "НОВАТЭКа". Санкционный фон, однако, остается напряженным: главы стран ЕС намерены провести неформальную встречу в Копенгагене, где будут, в частности, обсуждаться санкции против России, отметил эксперт.

В среду утром резкий рост показали акции "Южуралзолота" на новости, что структуры УГМК ведут переговоры о покупке контрольного пакета золотодобытчика у Росимущества, однако вскоре в акциях началась активная распродажа, и бумаги ушли в "минус". При этом "Полюс", поддерживаемый продолжающимся ралли в золоте (цена драгметалла превышала $3915 за унцию, обновив максимум), остается одним из фаворитов на российском рынке, полагает Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций РФ после локальной стабилизации в среду продолжил снижение на фоне сохраняющейся высокой геополитической напряженности, а также ранее опубликованных новостей о повышении страховых взносов для IT-компаний с 7,6% до 15%, отмене льготы по НДС на покупку отечественного ПО. Дополнительным негативным фактором стало ранее принятое решение правительства продлить запрет на экспорт бензина до конца года и ввести ограничения на вывоз дизтоплива и газойля для непроизводителей. В центре внимания также остаются ранее сделанные заявления президента США Трампа, который подчеркнул необходимость урегулирования ситуации между Россией и Украиной, но вместе с тем заявил о намерении оказывать давление "демонстрацией силы". Также президент США сообщил о направлении к российскому побережью "одной-двух" атомных подводных лодок и выразил надежду, что их применение не понадобится, отметил аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду выйдет блок важных макроэкономических индикаторов за август: Росстат раскроет данные по розничным продажам и уровню безработицы, а также недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ).

Ускорение темпов роста розничных продаж, сохраняющаяся жесткость на рынке труда и усиление инфляции после летней плодоовощной дезинфляции могут повысить вероятность сохранения более жесткой позиции Банка России на предстоящем в октябре заседании. Более медленные шаги в снижении ключевой ставки продолжат оказывать давление на рынок акций РФ, и индекс МосБиржи может продолжить движение в направлении минимумов 2025 года, в область 2600-2650 пунктов, полагают эксперты.

Акции "М.Видео" (MOEX: MVID) накануне подскочили более чем на 30% на новостях об интересе китайского онлайн-ритейлера JD.com к допэмиссии компании. Участие крупного игрока в допэмиссии снизит объем потенциального предложения акций после размещения и позволит "М.Видео" снизить чистый долг и выиграть время. Однако фундаментальные проблемы сохраняются - компания генерирует чистый убыток с 2022 года, по итогам I полугодия 2025 года он достиг 25 млрд руб. при процентных расходах свыше 26 млрд руб. Таким образом, взгляд на акции "М.Видео" сохраняется негативный, отмечают аналитики "Цифра брокера".

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавили 0,9-1%), слабо "плюсуют" Штаты (индексы акций к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,3%) на фоне шатдауна в стране.

В США истек срок действия закона о временном финансировании правительства. Американский Сенат не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование, в связи с чем наступил шатдаун.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования, сообщили американские СМИ. Из-за шатдауна может быть отложена запланированная на пятницу публикация данных по занятости - ключевого отчета о состоянии американской экономики.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в третьем квартале увеличился до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, сообщил в среду Банк Японии, который рассчитывает этот индикатор. Значение индекса стало максимальным с четвертого квартала 2024 года. Аналитики в среднем ожидали повышения Танкан до 15 пунктов, по данным Trading Economics.

Объем южнокорейского экспорта в сентябре вырос на 12,7%, до рекордных $65,95 млрд, свидетельствуют официальные данные. Темпы повышения экспорта резко ускорились по сравнению с 1,2% в августе и превзошли ожидания аналитиков (+7,2%, по данным Trading Economics). Рост экспорта в сентябре стал максимальным с июля 2024 года, в частности, благодаря высокому спросу на полупроводниковые компоненты.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция достигла максимума с апреля и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В предыдущие три месяца инфляция в еврозоне держалась на уровне 2%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49,1 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о её ослаблении.

На нефтяном рынке вечером в среду цены остаются под давлением продаж на опасениях относительно избытка предложения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,33 за баррель (-1,1% и -1,6% во вторник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $61,7 за баррель (-1,1% и -1,7% накануне).

Давление на рынок оказывают ожидания увеличения поставок странами ОПЕК+, возросшие после сообщений СМИ, что восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев. Секретариат ОПЕК опроверг эту информацию, заявив, что "эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение".

Участники рынка продолжают следить за ситуацией в США, где Сенат накануне не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование работы правительства. В стране наступил первый с 2019 года шатдаун.

Министерство энергетики США сообщило, что в ближайшее время будет продолжать публикацию данных в обычном режиме, несмотря на приостановку финансирования. По данным ведомства, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их роста примерно на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 271 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "М.Видео" (-19,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-6,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-4,9%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-4,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4%), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-3,9%).

Выросли акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+14,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+12% и +6,6% "префы"), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+4%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+2,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,7%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,67 млрд рублей (из них 6,85 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,71 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,62 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

