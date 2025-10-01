Одобрен эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых

1 октября. FINMARKET.RU - Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минтруда по проведению эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Об этом "Ведомостям" сообщил источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник в кабмине. Система будет работать с 1 января 2026 г. до 31 декабря 2028 г., следует из проекта закона "О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности".

Законопроект подготовлен в рамках исполнения поручения вице-премьера Татьяны Голиковой, следует из пояснительной записки. Голикова указала на необходимость формирования обособленной модели правоотношений, интегрированных в действующую систему обязательного социального страхования (ОСС), для тех, кто работает в нестандартном режиме. Это касается самозанятых и участников платформенной занятости, которые не уплачивают взносы в систему ОСС.

смогут добровольно вступать в правоотношения по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности, следует из одобренного документа. Размер страховой суммы - 35 000 или 50 000 руб. за полный месяц нетрудоспособности - они смогут выбирать самостоятельно.

Тариф страхового взноса нужно будет уплачивать ежемесячно в размере 3,84% страховой суммы (т. е. 1344 и 1920 руб. соответственно), следует из проекта Минтруда. После 18 месяцев уплаты взносов при отсутствии страхового случая объем платы снижается на 10% на следующий месяц, и сниженная ставка сохраняется до периода временной нетрудоспособности. Еще на 30% размер выплат, которые вносит застрахованное лицо, уменьшится на 25-й месяц, если пособие ни разу не было выплачено за период 24 месяцев. При неуплате или неполной уплате взносов правоотношения считаются прекращенными с 1-го числа следующего месяца.