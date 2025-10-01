Малоимущим будут выдавать продовольственные сертификаты

1 октября. FINMARKET.RU - Сегодня в Госдуму вносится межфракционный законопроект, предполагающий введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата для россиян, чей среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума.

Как отмечают авторы законопроекта, с которым ознакомилась "Российска газета" ., продовольственныесегодня используются в нескольких регионах страны, а именно в Москве (программа действует уже 15 лет), Ямало-Ненецком округе (программа действует с 2023 года), Республике Адыгее, Бурятии, Якутии, Алтайском и Красноярском краях, Вологодской, Сахалинской, Ленинградской областях. Такая мера социальной поддержки представляет собой электронный сертификат, который выпускают к карте "Мир" или социальной карте жителя региона. В зависимости от региона и возможностей местного бюджета размер такой поддержки различается.

Однако с учетом того, что количество регионов в стране, где вводится такая мера поддержки, расширяется, это означает, что механизм актуален и востребован, однако не все регионы могут позволить себе такую меру поддержки.

Продовольственные сертификаты используются строго в соответствии с их целями: потратить их можно только на покупку продуктов питания по утвержденному перечню в определенных магазинах. Электронный сертификат нельзя обналичить.