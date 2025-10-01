.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Правительство РФ предлагает увеличить срок инвестиционного налогового кредита до 10 лет - законопроект
01 октября 2025 года 08:53
Малоимущим будут выдавать продовольственные сертификаты
|0
Арина Антонова/ТАСС
1 октября. FINMARKET.RU - Сегодня в Госдуму вносится межфракционный законопроект, предполагающий введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата для россиян, чей среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума. Как отмечают авторы законопроекта, с которым ознакомилась "Российска газета"., продовольственные сертификаты сегодня используются в нескольких регионах страны, а именно в Москве (программа действует уже 15 лет), Ямало-Ненецком округе (программа действует с 2023 года), Республике Адыгее, Бурятии, Якутии, Алтайском и Красноярском краях, Вологодской, Сахалинской, Ленинградской областях. Такая мера социальной поддержки представляет собой электронный сертификат, который выпускают к карте "Мир" или социальной карте жителя региона. В зависимости от региона и возможностей местного бюджета размер такой поддержки различается. Однако с учетом того, что количество регионов в стране, где вводится такая мера поддержки, расширяется, это означает, что механизм актуален и востребован, однако не все регионы могут позволить себе такую меру поддержки. Продовольственные сертификаты используются строго в соответствии с их целями: потратить их можно только на покупку продуктов питания по утвержденному перечню в определенных магазинах. Электронный сертификат нельзя обналичить.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, малоимущие, сертификаты
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.