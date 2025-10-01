.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Малоимущим будут выдавать продовольственные сертификаты
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

01 октября 2025 года 08:53

Малоимущим будут выдавать продовольственные сертификаты

 0  
Арина Антонова/ТАСС
Арина Антонова/ТАСС
1 октября. FINMARKET.RU - Сегодня в Госдуму вносится межфракционный законопроект, предполагающий введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата для россиян, чей среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума.

Как отмечают авторы законопроекта, с которым ознакомилась "Российска газета"., продовольственные сертификаты сегодня используются в нескольких регионах страны, а именно в Москве (программа действует уже 15 лет), Ямало-Ненецком округе (программа действует с 2023 года), Республике Адыгее, Бурятии, Якутии, Алтайском и Красноярском краях, Вологодской, Сахалинской, Ленинградской областях. Такая мера социальной поддержки представляет собой электронный сертификат, который выпускают к карте "Мир" или социальной карте жителя региона. В зависимости от региона и возможностей местного бюджета размер такой поддержки различается.

Однако с учетом того, что количество регионов в стране, где вводится такая мера поддержки, расширяется, это означает, что механизм актуален и востребован, однако не все регионы могут позволить себе такую меру поддержки.

Продовольственные сертификаты используются строго в соответствии с их целями: потратить их можно только на покупку продуктов питания по утвержденному перечню в определенных магазинах. Электронный сертификат нельзя обналичить.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  малоимущие,  сертификаты

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.