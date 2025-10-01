.
Доля расходов домохозяйств в структуре ВВП РФ во 2-м квартале выросла до 52,7%
Елена Афонина/ТАСС
1 октября. FINMARKET.RU - Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-го квартала 2025 года составила 73,1% против 70,1% во 2-м квартале 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). При этом доля расходов домохозяйств выросла до 52,7% с 50,1%, а расходов госуправления - до 19,9% с 19,4%. Доля расходов некоммерческих организация, обслуживающих домашние хозяйства, осталась практически неизменной - 0,5% против 0,6% годом ранее. Доля в ВВП валового накопления немного увеличилась во II квартале 2025 года до 25,0% с 24,8% во II квартале 2024 года, при этом доля валового накопления основного капитала выросла до 21,0% с 20,6%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств снизилась до 4,0% с 4,2%. Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) уменьшилась до 1,9% во 2-м квартале 2025 года с 5,1% в 2-м квартале 2024 года. Росстат подтвердил рост ВВП РФ во 2-м квартале 2025 года на 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в I квартале. В целом за 1-е полугодие 2025 года ВВП РФ увеличился на 1,2% по сравнению с 1-м полугодием 2024 года. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на 1,0%, в 2026 году - на 1,3%.
