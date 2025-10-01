Рубль днем усилил темпы роста в паре с юанем, несмотря на продолжающееся третий день снижение нефти

Москва. 1 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в среду. Рубль усилил темпы роста в ходе первых торгов квартала, несмотря на снижающуюся третий день подряд нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3875 руб., что на 13,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 62 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,68 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 68 копеек, до 95,91 руб./EUR1.

Участники рынка ждут выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, состоится в четверг, 2 октября.

"Это ежегодное, традиционное выступление. Без преувеличения во всем мире это выступление ждут с нетерпением. Как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также прокомментировал заявления западных политиков об изъятии замороженных российских активов. По его словам, их будет ждать судебное преследование.

Представитель Кремля отметил при этом, что к ответственности будут привлечены "не только лица, но и страны". "Без реакции это, конечно же, не может остаться", - добавил Песков.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила, что ЕС выделит Украине около 2 млрд евро на беспилотники за счет замороженных российских активов. Параллельно в Сенате США внесли резолюцию с призывом изъять суверенные активы России и направлять их Украине траншами не менее $10 млрд в месяц.

"В октябре умеренное ослабление рубля, вероятнее всего, продолжится. Курс доллара в среднем может составить 85 руб., к концу месяца - около 87 руб. Процентные ставки летом заметно снизились, что продолжит поддерживать ослабление рубля. Кроме того, на заседании 24 октября Банк России может снизить ключевую ставку еще на 1 п.п. В резюме обсуждения ключевой ставки по итогам сентябрьского заседания регулятор отмечал наличие пространства для снижения ключевой ставки, а уменьшение ставки на 1 п.п. с 18% до 17% обозначил как осторожный шаг. Опубликованный проект бюджета регулятор характеризует как дезинфляционный. Таким образом, если инфляция и кредитование в сентябре не ускорятся, можно ожидать, что в октябре ключевая ставка будет снижена еще на 1 п.п. Это также может поддержать ослабление рубля до конца года. Тем не менее не исключено, что в октябре регулятор выдержит паузу в снижении ключевой ставки: это возможно в случае роста инфляции, ускорения динамики кредитования или ухудшения внешних условий. На текущей неделе курс доллара может находиться в интервале 82-86 руб., юаня - 11,5-12,1 руб.", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Нефть начала умеренно дешеветь днем в среду, вернувшись к наблюдавшемуся в последние два дня нисходящему тренду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск уменьшается на 0,39%, до $65,76 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,42%, до $62,1 за баррель.

Во вторник нефть подешевела более чем на 1,5%, в понедельник - более чем на 3% на опасениях очередного увеличения поставок топлива странами ОПЕК+.

Накануне СМИ сообщили, что восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Позднее секретариат ОПЕК опроверг эту информацию, заявив, что "эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение".

Дополнительным негативным фактором для мировых рынков стала новость о том, что американский Сенат накануне не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование работы правительства, в связи с чем наступил первый с 2019 года шатдаун.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,67 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что он укажет на рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.