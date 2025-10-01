.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цена акций Nike, вероятно, продолжит рост на торгах в среду - инвестбанк "Синара"
.
01 октября 2025 года 16:35
Цена акций Nike, вероятно, продолжит рост на торгах в среду - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Nike Inc., вероятно, продолжат рост на торгах в среду, также хороший фон есть для котировок бумаг Pfizer Inc., считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов. "Компания Nike хорошо отчиталась за первый квартал 2026 финансового года. Продажи выросли на 1%, до $11,7 млрд против ожидавшихся $11 млрд, притом что эмитент предполагал уменьшение на несколько процентов. Прибыль на акцию составила $0,49, тогда как аналитики прогнозировали $0,27. Ожидаем продолжения роста в бумаге", - отмечают эксперты в комментарии. Также Вахрамеев и Горбунов обращают внимание, что котировки акций Pfizer Inc. подскочили во вторник в цене на 6,8%, когда появились сообщения, что эмитент согласился снизить цены на ряд рецептурных препаратов в США и локализовать производство для американского рынка. Также, указывают аналитики, Pfizer подтверждает планы вложить $70 млрд в местные проекты и исследования. Взамен власти дают компании трехлетнее освобождение от уплаты 100%-ной пошлины на импортные лекарства. Белый дом, по словам президента США, ведет работу над аналогичными соглашениями с другими представителями отрасли, упомянув, в частности, Eli Lilly Co. "Полагаем, новости создают хороший фон для котировок Pfizer и фармацевтического сектора в целом", - говорится в обзоре инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-NIKE/PFIZER-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
01 октября 2025 года 19:41
Москва. 1 октября. Рынок акций РФ на первых октябрьских торгах снизился в отсутствие оптимистичных новостей на фоне сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности и ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января; также фактором давления выступила просевшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $65,3 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2650 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 11 июля, лидировали в снижении бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (ЮГК) (-9,7%) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,7%). читать дальше
.01 октября 2025 года 19:33
Москва. 1 октября. Китайский юань упал на Московской бирже в среду; рубль вырос по итогам первых торгов квартала, несмотря на риски введения новых антироссийских санкций. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3595 руб., что на 15,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В моменте юань падал до 11,31 руб. впервые с 4 сентября. читать дальше
.01 октября 2025 года 19:02
"Велес Капитал"сохраняет рекомендацию "покупать"для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Группа X5 опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила об уточнении прогнозов на 2025 год.... читать дальше
.01 октября 2025 года 18:45
$3700-3800 за тройскую унцию, полагают аналитики SberCIB Investment Research. В сентябре золото обновило исторические рекорды и завершило месяц на отметке $3800/унц., констатируют эксперты. По их мнению, после снижения ставки ФРС рынок полон оптимизма и ждет еще два снижения в этом году.... читать дальше
.01 октября 2025 года 18:30
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA Corp. с целевой ценой $186,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на 2,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "NVIDIA продолжает выигрывать от глобального ажиотажа вокруг ИИ и... читать дальше
.01 октября 2025 года 18:00
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций NVIDIA Corp., сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент объявил, что инвестирует до $100 млрд в OpenAI (разработчик нейросети ChatGPT), чтобы поддержать масштабное строительство центров обработки данных,... читать дальше
.01 октября 2025 года 17:38
"Финам" повысил рейтинг акций China Construction Bank класса H с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 8,74 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 16,8%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря... читать дальше
.01 октября 2025 года 17:22
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций МКПАО "Эталон Груп", сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Акционеры эмитента на внеочередном собрании утвердили размещение до 400 млн дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке на... читать дальше
.01 октября 2025 года 16:59
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Technology Select Sector SPDR Fund с $238,31 до $297,83 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 6,81% от текущего уровня, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Оценка проведена на основе... читать дальше
.01 октября 2025 года 16:00
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6590-6700 пунктов на торгах в среду, баланс рисков оценивается как негативный при повышенной волатильности, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании Freedom Finance Global. "Ждем небольшой всплеск волатильности, но наш... читать дальше
.01 октября 2025 года 15:30
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку американского рынка акций на четвертый квартал текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Наш целевой диапазон индекса S&P 500 на конец 2025 года составляет 6500-7000 пунктов, при этом в базовом сценарии мы ожидаем уровень в... читать дальше
.01 октября 2025 года 15:30
Москва. 1 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в среду. Рубль усилил темпы роста в ходе первых торгов квартала, несмотря на снижающуюся третий день подряд нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3875 руб., что на 13,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.01 октября 2025 года 15:00
Курс пары рубль/доллар может составить около 87 руб./$1 к концу октября, прогнозирует аналитик УК "Первая" Максим Федосов. По мнению эксперта, в октябре умеренное ослабление рубля, вероятнее всего, продолжится. Курс доллара в среднем может составить 85 руб./$1, к концу месяца - около 87... читать дальше
.01 октября 2025 года 14:32
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) по-прежнему являются наиболее качественным инвестиционным кейсом в потребительском секторе, считают аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Олеся Воробьева. "ИКС 5" объявила о новом прогнозе финансовых результатов на 2025 год: прогноз по росту выручки... читать дальше
.01 октября 2025 года 13:59
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ОГК-2" с целью 0,4634 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,4%, стоп-приказ: 0,3752 рубля., говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, текущая цена... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.