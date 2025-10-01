S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6590-6700п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6590-6700 пунктов на торгах в среду, баланс рисков оценивается как негативный при повышенной волатильности, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании Freedom Finance Global.

"Ждем небольшой всплеск волатильности, но наш среднесрочный взгляд остается конструктивным на фоне силы ИИ-тренда, смягчения политики ФРС и общей устойчивости экономики США. Локальная просадка - возможность для наращивания "лонг-позиций", - отмечают эксперты.

Технически S&P 500 совершил повторный тест уровня 6700 пунктов, но фьючерсы указывают на резкий отскок от него, указывают аналитики инвесткомпнаии.

"Локальная двойная вершина будет в фокусе внимания участников рынка. Покупателям важно удержать 20-дневную скользящую среднюю и уровень поддержки 6550 пунктов, чтобы не допустить заметный технический ущерб и остаться в рамках восходящего тренда, - говорится в материале Freedom Finance Global. - Базовый сценарий предполагает продолжение краткосрочной консолидации в течение нескольких дней, после чего ралли может возобновиться. Индикатор RSI находится вне зоны перекупленности, одновременно указывая на силу "быков".

