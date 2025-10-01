.
01 октября 2025 года 16:00
S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6590-6700п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6590-6700 пунктов на торгах в среду, баланс рисков оценивается как негативный при повышенной волатильности, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании Freedom Finance Global. "Ждем небольшой всплеск волатильности, но наш среднесрочный взгляд остается конструктивным на фоне силы ИИ-тренда, смягчения политики ФРС и общей устойчивости экономики США. Локальная просадка - возможность для наращивания "лонг-позиций", - отмечают эксперты. Технически S&P 500 совершил повторный тест уровня 6700 пунктов, но фьючерсы указывают на резкий отскок от него, указывают аналитики инвесткомпнаии. "Локальная двойная вершина будет в фокусе внимания участников рынка. Покупателям важно удержать 20-дневную скользящую среднюю и уровень поддержки 6550 пунктов, чтобы не допустить заметный технический ущерб и остаться в рамках восходящего тренда, - говорится в материале Freedom Finance Global. - Базовый сценарий предполагает продолжение краткосрочной консолидации в течение нескольких дней, после чего ралли может возобновиться. Индикатор RSI находится вне зоны перекупленности, одновременно указывая на силу "быков". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
