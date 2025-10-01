ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Х5 на уровне 4385 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 4385 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

"ИКС 5" ждет рентабельности по скорректированной EBITDA на уровне 5,8-6% в текущем году. Ранее компания представляла прогноз на уровне не менее 6%. Ожидания по росту выручки сохраняются на уровне около 20%, отмечает аналитик.

"Корректировка ориентиров по рентабельности связана с общим замедлением темпов роста экономики и растущими расходами, - считает Крылова. - Исходя из этого скорр. EBITDA компании может вырасти на 8%, что ниже, чем в 2024 году (+17%), а чистая прибыль - сократиться до ~90 млрд руб. в связи с высокими финансовыми расходами".

Несмотря на это, стратег банка считает компанию крепкой историей на длинном горизонте за счет экспансии в регионы, активной цифровизации и роботизации бизнеса, плюс платящей дивиденды (по итогам этого года ожидается около 300 руб./акцию).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.