Бонды Новабев Групп - качественный инструмент для инвесторов - "Финам"

Новый выпуск облигаций "Новабев Групп" серии 003Р-01 - качественный инструмент для инвесторов, желающих зафиксировать интересную доходность на горизонте 3 лет без избыточных кредитных и корпоративных рисков, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова.

Второй эшелон продолжает быть в центре внимания как источник надежных облигаций с интересной доходностью, считает эксперт. Новый выпуск облигаций "Новабев Групп" серии 003Р-01 становится одним из немногих интересных предложений в этом сегменте. Компания демонстрирует устойчивую динамику и продолжает занимать одни из лидирующих позиций в алкогольной отрасли и среди частных ритейлеров, предлагая новый трехлетний выпуск с привлекательной доходностью, подходящей даже для консервативных инвесторов.

Сравнивая с эмитентами с сопоставимым рейтингом на уровне "AA", аналитики указывает, что бумаги "Новабев Групп" показывают справедливый уровень премии и являются практически самыми надежными в этом сегменте риска по финансовым показателям.

"Выпуск "Новабев Групп" 003Р-01 - это качественный инструмент для инвесторов, желающих зафиксировать интересную доходность на горизонте 3 лет без избыточных кредитных и корпоративных рисков, - резюмирует Бороданов. - Бумага хорошо подходит для диверсификации портфеля в сегменте второго эшелона среди частных компаний с умеренной долговой нагрузкой и понятным профилем поддержки со стороны рынка. Интерес к выпуску укрепляется отсутствием широкого выбора среди заданного риска".

ПАО "Новабев Групп" - один из крупнейших игроков алкогольного рынка России, владеет пятью ликеро-водочными заводами, винодельческими активами и сетью "ВинЛаб" с более чем 2,100 магазинов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.