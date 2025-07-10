"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Циана" с целевой ценой 582,4 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"Циан" будет одним из главных бенефициаров восстановления рынка недвижимости, что позволит нарастить выручку и рентабельность бизнеса, однако текущие цены полностью учитывают потенциал роста компании, - пишет эксперт. - Апсайд может увеличится только если ЦБ продолжит цикл снижения ставок, так как это снизит ставку дисконтирования".

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