Рынок акций РФ на неделе консолидировался на смешанных факторах, индекс МосБиржи удержался выше 2800п

Рынок акций РФ на минувшей неделе консолидировался на фоне смешанных внешних и внутренних факторах. В первой половине недели рынок предпринял попытку роста на надеждах на смягчение монетарной политики ЦБ РФ в июле в условиях замедления инфляции, а также на фоне подорожавшей нефти. Однако к концу торговой пятидневки наметилась коррекция из-за сомнений в скором мирном урегулировании конфликта на Украине и рисков новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи в течение недели поднимался выше 2850 пунктов, после чего откатился в район 2800 пунктов.

В период с 30 июня по 4 июля индекс МосБиржи снизился на 0,2% и составил 2801,65 пункта, индекс РТС потерял 0,6% и достиг 1119,52 пункта. Сентябрьский фьючерс на нефть Brent вырос на 2%, до $68,11 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,37 рубля, до 78,8354 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, нейтральной геополитической новостной повестки и ожиданий смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле; сдерживающими факторами выступили просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $67,6 за баррель) и риски новых санкций Запада в отношении России. Индекс МосБиржи поднялся в район 2850 пунктов (максимум с 6 июня), лидировали в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,4%) и "Северстали" (+5,2%).

Выросли акции "Мечела" (+4,8%) на фоне заявлений гендиректора компании Олега Коржова о том, что угольщики рассчитывают на улучшение ситуации в отрасли с III-IV квартала, ожидая начала восстановления цен, снижения ставки ЦБ и ослабления рубля. По словам Коржова, "Мечел" обсуждает продажу активов, в первую очередь энергетических - "Кузбассэнергосбыта" и Южно-Кузбасской ГРЭС. Также "Мечел" в этом году может сократить продажи угля на четверть к уровню 2024 года.

"Мечел" в качестве адресной поддержки получил рассрочку по уплате задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 13 млрд рублей на максимально возможный срок - 3 года, сообщила журналистам замгендиректора по финансам компании Нелли Галеева. По ее словам, общие для угольной отрасли меры поддержки в виде отсрочки по уплате НДПИ и страховых взносов позволят "Мечелу" высвободить еще около 0,5 млрд рублей в месяц, которые будут направлены на поддержку операционной деятельности.

Также стало известно, что новым гендиректором "Мечела" был назначен Игорь Хафизов, ранее занимавший пост первого заместителя генерального директора, а Коржов, возглавлявший "Мечел" с 2014 года, покинул компанию.

Акционеры Сбербанка (+0,7%) на годовом собрании утвердили дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

В Сенате США будут готовы с 7 июля рассмотреть законопроект, подразумевающий введение санкций против России, заявил конгрессмен Линдси Грэм (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) в эфире телеканала ABC. По его словам, на поставки товаров в США из стран, которые покупают товары из России, может быть наложена пошлина в 500%. В частности, эти пошлины могут затронуть Индию и Китай, которые покупают 70% российской нефти, сообщил Грэм.

Нефть оставалась под давлением продаж после достижения договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем, что развеяло опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив. Президент США Трамп заявил на Fox News, что может поддержать смягчение санкций в отношении Тегерана, если там продемонстрируют мирный настрой.

Во вторник рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и затишья на геополитическом фронте, фактором поддержки оставались ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ в июле, а также попытки нефти подрасти (фьючерс на Brent превысил $67 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался около рубежа 2850 пунктов, лидировали в росте акции "Мечела" (+5% и +4,7% "префы") на новостях об оптимизации платежей по кредитам.

Банки в условиях сложной рыночной конъюнктуры позволили "Мечелу" оптимизировать платежи по кредитам, предстоящие в 2025 и 2026 годах, погашать "тело" долга компания сможет с 2027 года, рассказала журналистам замгендиректора по финансам компании Нелли Галеева в кулуарах годового собрания акционеров. Ранее "Мечел" сообщал, что в конце прошлого года договорился о переносе сроков погашения части основного долга (на сумму 35 млрд рублей) с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы.

Собрание акционеров ВТБ (-1,4%) утвердило выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,8 млрд рублей. Размер выплат на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рубля, а общий объем дивидендов держателям обыкновенных акций - 137,4 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о гарантиях для новых вложений нерезидентов на российском фондовом рынке. Указ №436 под названием "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов" датирован 1 июля, он опубликован на официальном портале правовой информации. Для осуществления нерезидентами новых инвестиций будут открываться счета нового типа - "Ин". На этих счетах будут учитываться денежные средства - как в рублях, так и в валюте, а также акции, облигации (включая ОФЗ) и паи. Режим, вводимый указом, распространяется только на вложение денежных средств со счетов "Ин".

Как заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин, Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие статданные.

Нефть подросла в рамках коррекции, после того как потери за 2 квартал составили почти 10%. Цены рухнули в апреле после того, как президент США Трамп объявил о вводе повышенных импортных пошлин, затем подскочили в июне после ударов Израиля по Ирану и снизились после завершения активной фазы конфликта.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз на фиксации прибыли игроками, несмотря на попытки индексов локально подрасти на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $68 за баррель) и сигналов от ЦБ РФ о готовности дальше снижать ключевую ставку. Индекс МосБиржи откатился до 2815 пунктов, уровню конца июня; лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-12,6%) на новостях об обысках в челябинских офисах компании в рамках уголовных дел по экологическим нарушениям.

Сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета провели обыски в подразделениях ПАО "Южуралзолото" в рамках возбужденных в 2024 году уголовных дел по фактам нарушений правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Акционеры ПАО "РусГидро" (-3,8%) не приняли решение по дивидендам за 2024 г., сообщила компания по итогам годового собрания. Ранее совет директоров "РусГидро" предложил акционерами два варианта распределения прибыли по итогам 2024 г.: отсутствие дивидендов или выплата 0,0756 руб. на акцию. На момент утверждения бюллетеня для голосования рекомендации акционерам не были сформированы, поэтому было предложено два варианта. Итоговые рекомендации будут сформированы с учетом позиции правительства РФ, говорилось в материалах компании.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в среду в ходе Финансового конгресса Банка России, что если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки.

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Финансового конгресса заявил в среду, что есть риски переохлаждения экономики РФ, очень важно не передержать высокие реальные ставки. Причем, по оценке Грефа, снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 или 200 базисных пунктов несущественно для экономики, нужен более серьезный шаг. Интерес инвесторов к вложениям в российский рынок акционерного капитала вернет только снижение ключевой ставки ЦБ, а роль льгот несущественна, считает глава Сбера.

Первой реакцией банковского сектора на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может стать сокращение кредитных портфелей, так как компании будут стремиться снизить долговую нагрузку, а не брать деньги на новые инвестиции, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, в ходе которого была рассмотрена ситуация вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля. "Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.

Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ призвал как можно быстрее добиться перемирия на Украине, сообщили во вторник французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Политик в очередной раз выразил "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Президент Франции Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Путиным во вторник не подавал сигналы о готовности учитывать реалии "на земле" при обсуждении украинского урегулирования, главы государств лишь подробно обменялись мнениями о конфликте, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Нефть подросла на фоне известий, что президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов организации "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение Тегерана, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Ирана.

В четверг рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips в ожидании итогов телефонных переговоров президентов России и США, фактором поддержки в течение дня выступили ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле, а сдерживала покупателей просевшая в рамках коррекции нефть. Индекс МосБиржи превысил 2820 пунктов во главе с бумагами "Группы компаний ПИК" (+4,6%), "ВК" (+4,2%) и "Совкомфлота" (+4,4%); аутсайдерами вновь выступили акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-11,7%) на новостях об иске Генпрокуратуры о национализации компании.

Путин в четверг сообщил в ходе посещения выставки в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", что проведет телефонный разговор с Трампом. В свою очередь, Трамп также заявил в социальной сети Truth Social, что будет разговаривать с Путиным.

Акции ПАО "Южуралзолото" в четверг обновили минимумы (падение цен на пике превышало 19%) при рекордном объеме торгов бумагами на МосБирже (25,5 млрд рублей). Прокуратура запросила обратить в доход государства 100% ООО "Управляющая компания ЮГК", учитывая принадлежащие Константину Струкову акции ПАО "Южуралзолото" с долей около 68%. Обыски проведены в челябинских офисах компаний, связанных с предпринимателем Струковым в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищений, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на МосБирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня. Из данных за июнь этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 июня замедлилась до 9,39% с 9,88% на конец мая (точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля). Безработица в мае 2025 года составила 2,2%, что соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года, следует из материалов, опубликованных в среду.

Рост ВВП РФ в мае 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,2% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе. За январь-май 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,5% в годовом выражении.

В четверг Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России заявила, что совет директоров ЦБ на заседании в июле при сохранении текущих тенденций и отсутствии непредвиденных ситуаций, скорее всего, будет рассматривать снижение ключевой ставки и обсуждать его шаг, однако никакое решение не предопределено.

В свою очередь, советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил в четверг, что ЦБ РФ на заседании 25 июля будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и более, шага меньше, чем в июне, "на столе" не будет.

Сентябрьский фьючерс на нефть Brent опустился к $68,8 за баррель после роста днем ранее выше $69 за баррель. Трейдеры продолжают следить за ситуацией в сфере мировой торговли. Отсрочка введения пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Штаты пока не достигли соглашений с рядом крупных торговых партнеров, включая Евросоюз и Японию.

Опасения, что Вашингтон вернет крупные пошлины, повышают беспокойство трейдеров относительно возможности ослабления глобального экономического роста и спроса на нефть. Это сдерживает нефтяной рынок, особенно с учетом ожидаемого увеличения добычи странами ОПЕК+.

Встреча представителей ОПЕК+ пройдет 5 июля. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Ранее нефть выросла на новостях о том, что Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, и на опасениях относительно того, что разногласия по поводу иранской ядерной программы могут вновь перерасти в вооруженный конфликт.

Вечером в четверг стало известно о результатах телефонного разговора Трампа и Путина, которые не вызвали оптимизма на рынке акций РФ. Как заявили в Кремле, Москва и Вашингтон исходят из того, что российско-украинские переговоры должны продолжаться в двустороннем формате.

Президент РФ заявил в ходе беседы с Трампом, что Россия не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. Президент США Трамп заявил, что не достиг прогресса в украинском урегулировании во время телефонного разговора с Путиным. "Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал Трамп американским журналистам. По его словам, "мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен".

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз и протестировал рубеж 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent просел к $68 за баррель) и сохраняющихся сомнений инвесторов в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. К вечеру рынок акций смог отыграть часть потерь и закрепиться выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи.

"Мосбиржа" в первой половине основной сессии в пятницу приостановила торги акциями ПАО "ЮГК" во всех режимах на основании предписания Банка России. К моменту остановки торгов бумаги ЮГК упали до 0,4768 рубля (-8,5% к уровню закрытия основной сессии накануне). По словам зампреда ЦБ Филиппа Габуния, решение ЦБ о приостановке торгов ЮГК принято из-за высокой волатильности этих акций, это временная мера, чтобы дать рынку успокоиться.

В период с 30 июня по 4 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Южуралзолото" (-24%), ПАО "Диасофт" (-10%), "ОГК-2" (-10%); лучше рынка оказались акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+12%), ПАО "Группа Позитив" (+9%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+9%).

Рынок акций РФ на следующей неделе по-прежнему будет отыгрывать поступающие геополитические новости вокруг ситуации на Украине и Ближнем Востоке, итоги встречи стран ОПЕК+ по вопросу квот на добычу сырья, а также корпоративные события (многие эмитенты закроют реестры под выплаты дивидендов, что окажет локальное давление на индексы). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2750-2900 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".