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04 июля 2025 года 09:10

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Уолл-стрит в четверг закрылась в плюсе, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в пятницу. Нефть продолжает слабо дешеветь в пятницу утром, Brent торгуется у $68,68 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам укороченной предпраздничной сессии в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 4 тыс. - до минимальных за шесть недель 233 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 237 тыс., а не 236 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали подъема показателя до 240 тыс. с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тыс. Консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тыс., а не на 139 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали ее подъема до 4,3%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в мае увеличился на 18,7% относительно предыдущего месяца - до $71,5 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $60,3 млрд, а не $61,6 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики ожидали увеличения дефицита до $71 млрд с объявленного ранее апрельского уровня.

Статистика по рынку труда заставила инвесторов серьезно пересмотреть ожидания в отношении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Оценка вероятности снижения ставок на июльском заседании регулятора после публикации статданных снизилась до 4,7% против 23,8% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил о необходимости сохранять терпение в условиях неопределенности относительно экономической политики США. Выжидательный подход, по его словам, поможет ФРС избежать ситуации, в которой ей пришлось бы разворачивать назад курс денежно-кредитной политики.

"Я полагаю, что период, характеризующийся столь масштабной неопределенностью, - не время для существенного изменения ДКП, - сказал Бостик на мероприятии во Франкфурте в четверг. - Это особенно актуально в условиях сохраняющейся устойчивости экономики, которая дает нам возможность проявить терпение".

Акции Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 0,1% по итогам торгов. Компания во втором квартале сократила поставки на 13,5% относительно того же периода прошлого года - до 384,122 тыс. электромобилей.

Конкурирующая Lucid прибавила 5,4% капитализации. Ее поставки в минувшем квартале выросли до рекордных 3,309 тыс. электромобилей с 2,394 тыс. годом ранее.

Цена бумаг разработчика программного обеспечения для мониторинга облачной инфраструктуры Datadog Inc. (SPB: DDOG) подскочила на 14,9%. В среду стало известно, что их включат в расчет индекса S&P 500.

Рыночная стоимость разработчиков ПО для проектирования чипов Synopsys Inc. (SPB: SNPS) и Cadence Design Systems (SPB: CDNS) повысилась соответственно на 4,9% и 5,1% после новостей о снятии США ограничений на экспорт их решений в Китай.

Чипмейкер Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличил капитализацию на 1,3%.

Котировки акций интернет-сервиса для путешественников TripAdvisor Inc. (SPB: TRIP) выросли на 16,7% после новостей о том, что инвестор-активист Starboard Value консолидировал 9% этой компании.

Акции страховщика Centene Corp. (SPB: CNC) подешевели на 1,4%. Днем ранее они рухнули на 40,4% после отзыва годового прогноза.

Цена бумаг биотехнологической Summit Therapeutics увеличилась на 8,5% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что AstraZeneca может выплатить ей $15 млрд за права на препарат для больных раком легких.

Рыночная стоимость Olo Inc. выросла на 13,6%. Инвесткомпания Thoma Bravo покупает этого поставщика ПО для ресторанов примерно за $2 млрд.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,77% и составил 44828,53 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,83% - до рекордных 6279,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,02% и составил 20601,1 пункта, также обновив исторический максимум.

В пятницу биржи США будут закрыты по случаю Дня независимости.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в пятницу, трейдеры занимают осторожную позицию в связи с сохраняющейся неопределенностью в сфере мировой торговли.

Отсрочка введения пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Вашингтон пока не достиг соглашений с рядом крупных торговых партнеров.

Трамп заявил, что в пятницу его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить для поставки товаров в США с 1 августа. В некоторых случаях они могут составлять 60-70%, в некоторых - 10-20%, сообщил Трамп журналистам.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,1% в ходе торгов. В число лидеров роста в Токио входят акции Tokyo Electric Power Co. (+2,5%), Advantest Corp. (+2,2%), Resonac Holdings Corp. (+2,2%). Заметно дешевеют бумаги Hino Motors Ltd. (-3,2%), Shiseido Co. (-3,1%), Sumitomo Metal Mining (-2,8%).

Капитализация Nippon Steel Corp. опустилась на 2,4%. Накануне компания объявила, что привлечет два субординированных кредита на общую сумму 800 млрд иен ($5,6 млрд) для финансирования сделки по покупке United States Steel за $14,9 млрд.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали уверенный рост потребительских расходов в Японии в мае. Показатель увеличился на 4,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после снижения на 0,1% в апреле. Темпы роста стали максимальными с августа 2022 года и превысили ожидавшиеся экспертами 1,2%.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,9% в ходе торгов.

Как сообщает агентство Bloomberg, власти КНР намерены принять меры для увеличения рождаемости в стране, включающие выплаты субсидий семьям.

Накануне газета "Синьхуа" сообщила со ссылкой на заявление Национальной комиссии по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) КНР, что Пекин утвердил список основных строительных проектов, направленных на реализацию национальных стратегий и наращивание потенциала безопасности в ключевых областях. Общие инвестиции в эти проекты составят 800 млрд юаней ($111,8 млрд).

Лидерами роста в Шанхае являются акции Beijing Hotgen Biotech (+20%), Sinocelltech Group (+18,5%), Sichuan Huiyu Pharmaceutical (+14,8%).

Гонконгский Hang Seng теряет 0,2% на торгах в пятницу.

Лидером снижения в Гонконге являются бумаги Alibaba Health Information Technology (-5,3%). Накануне Alibaba Group Holding (SPB: BABA) сообщила о планах размещения облигаций на сумму 12 млрд гонконгских долларов ($1,53 млрд) с возможностью их конвертации в будущем в акции Alibaba Health, являющейся ее подразделением.

Рыночная стоимость AIA Group опустилась на 4,4%, Techtronic Industries (-2,4%), Sunny Optical - на 1,7%.

В то же время в Гонконге уверенно дорожают акции Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+5,3%), Li Auto (SPB: LI) Inc. (+2%), Trip.com (+1,9%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 1,6% вслед за снижением котировок акций LG Energy Solution (-2%), Hyundai Motor (-1,2%), Samsung Electronics (-0,6%).

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

Цены на нефть слабо опускаются утром в пятницу после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск опускается на $0,12 (0,17%), до $68,68 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,31 (0,4%), до $68,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 2 цента, до $66,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $0,45 (0,6%), до $67 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать статданные по американскому рынку труда.

Как стало известно накануне, количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тыс. Консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тыс., а не на 139 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали ее подъема до 4,3%.

Более сильные, чем ожидалось, данные снижают вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки Федрезервом.

Тем временем спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи могут встретиться в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что пока дата встречи еще не выбрана, и ни одна из сторон публично не подтверждала намерение участвовать в переговорах. Портал также сообщает, что Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой контакт на протяжении недавнего вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, а также после его завершения.

В центре внимания трейдеров остается встреча ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Как писали СМИ, на этой встрече восьмерка стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки.

Объемы торгов на мировых рынках в пятницу, как ожидается, будут ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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