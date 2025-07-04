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04 июля 2025 года 15:33

Рубль днем слегка опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 4 июля. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже днем в пятницу, рубль слегка понижается на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка продолжают оценивать заявления представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге 2-4 июля, а также итоги очередного телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне вечером.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9815 руб., что на 1,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 1 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,06 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 21 копейку, до 93,31 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль в целом продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, при этом возможно повторное тестирование снизу вверх уровня в 11 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Отметим, что умеренное ослабление рубля может быть вызвано снижением поддержки национальной валюты со стороны экспортеров ввиду прохождения пика налоговых выплат. Однако, на наш взгляд, этого недостаточно для существенного роста иностранных валют, так как основной поддерживающий фактор (в виде спроса на рублевые активы) продолжает определять позиции рубля и его стабильность", - пишет эксперт в комментарии.

Совет директоров Банка России на заседании в июле при сохранении текущих тенденций и отсутствии непредвиденных ситуаций, скорее всего, будет рассматривать снижение ключевой ставки, обсуждать шаг снижения, однако никакое решение не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей, наверное, вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки. Скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", - сказала она на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 июля.

ЦБ РФ в июле будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и более, шага меньше, чем в июне, "на столе" не будет, в свою очередь заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Эта вариативность в прогнозе связана с тем, что мы видим, что замедление инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. На сегодняшний день это объективный факт. Поэтому нет никаких сомнений, что в июле мы будем рассматривать снижение ставки", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах Финансового конгресса.

"При том, что замедление инфляции ускорилось, наверное, меньший шаг, чем в июне (то есть меньше 100 б.п. - ИФ), мы рассматривать не будем, больший шаг - да, возможно", - отметил он.

Банк России, возможно, понизит ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.), до уровня 18% годовых, по итогам заседания 25 июля 2025 года, полагают эксперты ББР банка.

Анализ последних заявлений Банка России и текущих макроэкономических данных позволяет делать такой прогноз, считают эксперты.

Реализация указанного сценария может укрепить финансовую стабильность и создаст необходимые условия для дальнейшего экономического роста, говорится в комментарии аналитиков.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной. "Он (Путин - ИФ) отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс (с Украиной - ИФ)", - заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, в рамках обсуждения украинской проблематики Трамп "вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий".

При этом, по словам Ушакова, президент Путин заявил в ходе беседы с Трампом, что Россия не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не достиг прогресса в украинском урегулировании во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал Трамп американским журналистам. По его словам, "мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен". Трамп отметил, что в ходе разговора также коснулся темы Ирана.

Цены на нефть несколько усилили спад днем в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск уменьшается на 0,74%, до $68,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,72%, до $66,52 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается встреча ОПЕК+, которая состоится в выходные. Как писали СМИ, на ней "восьмерка" стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки.

На нефтяные котировки также давит торговая неопределенность на фоне отсутствия соглашений США с ключевыми партнерами, включая ЕС и Японию, в преддверии прекращения на следующей неделе действия паузы на объявленные в апреле "зеркальные" пошлины Вашингтона.

Объемы торгов на мировых рынках в пятницу ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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