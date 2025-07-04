Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сформировавшихся на рынке ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, с одной стороны, и неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров Банка России на заседании в июле при сохранении текущих тенденций и отсутствии непредвиденных ситуаций, скорее всего, будет рассматривать снижение ключевой ставки, обсуждать шаг снижения, однако никакое решение не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы будем принимать решение на заседании совета директоров. И к этому времени у нас будет больше информации для анализа, мы будем смотреть на текущие тенденции в экономике, в инфляции, инфляционных ожиданиях. Весь традиционный набор факторов, который влияет на принятие решения. Что мы видим сейчас? Мы видим замедление инфляции, причем в устойчивой компоненте, оно происходит быстрее, чем мы ожидали в предыдущем нашем прогнозе. Кстати, мы в июле будем весь прогноз обновлять. И прогноз по инфляции будем, возможно, корректировать, и по траектории ключевой ставки. Поэтому, скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей, наверное, вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки. Скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", - сказала она на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

По словам Набиуллиной, ЦБ будет поступать в соответствии с данными, "очень осторожно". "Любое решение не гарантированно. В том числе и что будет обязательно снижение ставки. Все будет зависеть от того, какие данные к этому времени поступят. Я бы сейчас никаких прогнозов не давала. Для этого у нас и есть заседание (...), вся неделя, мы обсуждаем эти данные, вырабатываем взвешенное решение, уточняем прогнозы", - отметила она.

Набиуллина предостерегла от чрезмерных ожиданий относительно снижения ставки, так как это может привести к обратному эффекту. "Ожидания сверхбыстрого снижения ключевой ставки, преждевременного, избыточного снижения, если можно так сказать, могут привести к тому, что тенденции развернутся, и нам придется вместо понижения ставки ее повышать", - сказала она.

Председатель ЦБ напомнила, что в прошлом году была похожая ситуация. "У нас тогда инфляция замедлялась в первой половине года. Мы дали сигнал, что готовы будем снижать ставку, если инфляция будет снижаться, но в этой коммуникации участники рынка ухватились за первую часть, что ставка будет снижаться, и проигнорировали условия этого снижения. И мы увидели, что действительно, был бум кредитования, наращивание кредитования - инфляция начала ускоряться", - сказала Набиуллина.

"Мы, конечно, этот урок все вместе извлекли. Я думаю, не только регулятор, который настойчиво говорит об условиях снижения ставки, но и участники рынка. Мы видим, что они сейчас понимают, что снижение ставки, шаги снижения ставки будут обусловлены объективными, реальными тенденциями, фактическими тенденциями снижения инфляции, инфляционных ожиданий. Но мы будем действовать очень аккуратно. Почему я и отвечаю на вопрос, какой будет ставка, когда будете снижать, что мы будем смотреть тенденции, будем опираться на данные", - отметила глава ЦБ.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 июля.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг провели очередной телефонный разговор, обсудили урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, российско-американские отношения. "Разговор президентов, как всегда между этими двумя лидерами, прошел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным", - сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В рамках обсуждения украинской проблематики Трамп, по словам Ушакова, "вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий". В свою очередь Путин в разговоре с Трампом отметил готовность РФ продолжить переговорный процесс с Украиной. В то же время он подчеркнул, что Россия не отступится от своих целей по устранению первопричин украинского кризиса, рассказал Ушаков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не достиг прогресса в украинском урегулировании во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. "Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал Трамп американским журналистам. "Мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен", - заявил он.

Президент США также заявил, что его страна продолжает оказывать помощь Украине оружием, несмотря на приостановку поставок некоторых видов вооружений. "Мы даем им оружие (...), и мы работаем с ними, пытаемся им помочь", - приводят его слова американские СМИ. При этом Трамп отметил, что такую помощь не всегда возможно оказать, причем, по его мнению, виноват в этом его предшественник на президентском посту. "Байден дал им столько оружия, что опустошил наши собственные запасы. Мы должны убедиться, что у нас у самих есть достаточно оружия", - сказал президент США.

Американские фондовые индексы выросли по итогам укороченной предпраздничной сессии в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 4 тыс. - до минимальных за шесть недель 233 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 237 тыс., а не 236 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали подъема показателя до 240 тыс. с ранее объявленного уровня.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тыс. Консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тыс., а не на 139 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали ее подъема до 4,3%.

Статистика по рынку труда заставила инвесторов серьезно пересмотреть ожидания в отношении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Оценка вероятности снижения ставок на июльском заседании регулятора после публикации статданных снизилась до 4,7% против 23,8% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил о необходимости сохранять терпение в условиях неопределенности относительно экономической политики США. Выжидательный подход, по его словам, поможет ФРС избежать ситуации, в которой ей пришлось бы разворачивать назад курс денежно-кредитной политики. "Я полагаю, что период, характеризующийся столь масштабной неопределенностью, - не время для существенного изменения ДКП, - сказал Бостик на мероприятии во Франкфурте в четверг. - Это особенно актуально в условиях сохраняющейся устойчивости экономики, которая дает нам возможность проявить терпение".

Торги на американских фондовых биржах 4 июля проводиться не будут в связи с праздничным днем (День независимости).

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в пятницу, трейдеры занимают осторожную позицию в связи с сохраняющейся неопределенностью в сфере мировой торговли. Отсрочка введения пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Вашингтон пока не достиг соглашений с рядом крупных торговых партнеров. Трамп заявил, что в пятницу его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить для поставки товаров в США с 1 августа. В некоторых случаях они могут составлять 60-70%, в некоторых - 10-20%, сообщил Трамп журналистам.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%. Китайский Shanghai Composite увеличился в ходе торгов на 0,9%. Как сообщает агентство Bloomberg, власти КНР намерены принять меры для увеличения рождаемости в стране, включающие выплаты субсидий семьям. Накануне газета "Синьхуа" сообщила со ссылкой на заявление Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, что Пекин утвердил список основных строительных проектов, направленных на реализацию национальных стратегий и наращивание потенциала безопасности в ключевых областях. Общие инвестиции в эти проекты составят 800 млрд юаней ($111,8 млрд). Вместе с тем гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,2% на торгах в пятницу. Южнокорейский фондовый индикатор KOSPI падает на 1,6%.

В свою очередь цены на нефть продолжают умеренно снижаться утром в пятницу. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опустилась на 0,35%, до $68,56 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на 0,4%, до $68,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 0,22%, до $66,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 0,6%, до $67 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать статданные по американскому рынку труда. Более сильные, чем ожидалось, данные снижают вероятность скорого снижения процентной ставки Федрезервом. В центре внимания трейдеров остается также встреча ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Как писали СМИ, на этой встрече восьмерка стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,76 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,663 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 июля вырос на 0,25% и составил 115,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,28%, поднявшись до 1109,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+1,09%), "РЖД-28" (+0,68%), "Новотранс-001Р-03" (+0,61%) и "АФК Система-1P-21" (+0,57%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-06R" (-0,72%), "Селигдар-001P-01" (MOEX: SELG) (-0,07%) и "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,04%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Баимская холдинг" завершило размещение выпуска 18-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 9,35 млрд рублей. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 50 лет.

ООО "Совкомбанк факторинг" завершило размещение выпуска годовых облигаций серии 002P-04 номинальным объемом 1,5 млрд рублей, реализовав 99,33% займа на 1,49 млрд рублей. Размещение проходило с 24 июня. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 18,9% годовых.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии ПБО-02-10 со сроком обращения 1,7 года (630 дней) на уровне 3% годовых. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ. Сбор заявок на выпуск прошел 3 июля за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 8 июля. Объем эмиссии пока не уточняется.

Сбербанк (MOEX: SBER) 11 июля начнет размещение 5-летних дисконтных облигаций серии 001Р-SBERD7 объемом 20 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составит 54% от номинала (540 рублей за одну облигацию).

АО Лизинговая компания "Роделен" 21 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-04 объемом не менее 200 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, которые будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 550 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3,33% от номинала будет погашено в даты выплат 7-35-го-го купонов, еще 3,43% от номинала в дату выплаты 36-го купона. Техразмещение выпуска запланировано на 24 июля. Физическим лицам потребуется статус квалифицированного инвестора.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) выкупил по оферте 6 млн 699,954 тыс. облигаций серии 001Р-21Р по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 30 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 22,33% займа. Десятилетний выпуск на 30 млрд рублей был размещен в декабре 2021 года по ставке полугодовых купонов 9,3% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих (8-15-го) купонов эмитент установил на уровне 16,25% годовых.

Оферент облигаций ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" серии БО-05 - ООО "СТК", которое обязано приобрести выпуск в случае дефолта эмитента, не сможет выполнить свои обязательства. Оферта предусматривает право владельцев облигаций подать уведомления о выкупе бумаг с 3 по 11 июля 2025 года. "Однако в настоящий момент все платежи эмитента и его партнерских компаний, которой, в том числе, является и ООО ТК "СТК", приостановлены в связи с необходимостью разработки плана антикризисных мер, поэтому в обозначенные сроки оферент не сможет осуществить выкуп облигаций по оферте", - говорится в сообщении компании. В связи с этим ООО ТК "СТК" объявляет новую оферту со следующими параметрами: в случае, если в плановую дату погашения выпуска облигаций "Нафтатранс Плюс" серии БО-05 (10 сентября 2026 года) не будет произведена выплата в счет погашения облигаций, и при условии, что до этого времени не будет утвержден график реструктуризации задолженности, держатели облигаций этого выпуска смогут подать уведомление об акцепте оферты и выкупе бумаг с 14 сентября по 31 декабря 2026 года. Ранее "Нафтатранс плюс" сообщила о приостановке выплат по всем выпускам облигаций в обращении, включая купонные платежи. По четырем из пяти выпусков уже допущены технические и фактические дефолты. В обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций на 1,225 млрд рублей.