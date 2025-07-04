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04 июля 2025 года 16:36
Акции ЛУКОЙЛа остаются привлекательным активом - "КИТ Финанс Брокер"
Акции "ЛУКОЙЛа" остаются привлекательным активом как для долгосрочных инвесторов, так и для тех, кто ищет защиту от валютных и инфляционных рисков, считают управляющие активами инвестиционной компании. Несмотря на краткосрочные вызовы, компания сохраняет фундаментальную прочность, и при благоприятных макроэкономических условиях стоимость ее бумаг имеет потенциал к восстановлению, уверены эксперты. Благодаря консервативной финансовой политике эмитент демонстрирует крепкий баланс с отрицательным чистым долгом и стабильным уровнем свободных денежных средств - важные преимущества на фоне нестабильной внешнеэкономической ситуации, указывают они в обзоре. Кроме того, отмечают аналитики инвесткомпании, "ЛУКОЙЛ" сохраняет стабильную дивидендную политику, обеспечивая акционерам достойную доходность, что особенно ценно в условиях рыночной неопределенности. "Акции компании торгуются с заметным дисконтом по отношению к мировым аналогам, несмотря на высокое качество активов и эффективную операционную деятельность. По мультипликаторам эмитент остается одним из самых недооцененных игроков в секторе, что может свидетельствовать о потенциале для роста при улучшении внешних условий или изменении настроений инвесторов, - пишут эксперты в материале. Вместе с тем, они отмечают, что отчетность за 1П25 может оказаться слабой. Укрепление рубля и снижение цен на нефть с начала года негативно сказались на экспортной выручке и рентабельности бизнеса, что отражается на финансовых показателях не только "ЛУКОЙЛа", но и всего сектора. Однако эта тенденция обычно носит временный характер и связана с колебаниями валютного и сырьевого рынков, говорится в обзоре инвесткомпании. В текущих условиях нефтегазовый сектор может выиграть в случае ослабления рубля, которая традиционно способствует росту рублевой выручки и улучшению маржи. "С учетом масштабов бизнеса, низкой долговой нагрузки и стабильных дивидендов, "ЛУКОЙЛ" остается привлекательным активом как для долгосрочных инвесторов, так и для тех, кто ищет защиту от валютных и инфляционных рисков, - говорится в материале аналитиков. - Несмотря на краткосрочные вызовы, компания сохраняет фундаментальную прочность и при благоприятных макроэкономических условиях ее акции имеют потенциал к восстановлению". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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