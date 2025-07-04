Ситуация на рынке труда США не позволит ФРС снизить ставки в июле - Freedom Finance Global

Ситуация на рынке труда США, скорее всего, не позволит ФРС понизить процентные ставки в июле текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Неожиданное улучшение статистики по рынку труда США может быть связано с устойчивым состоянием сферы услуг, а также продолжающимся восстановлением в отдельных сегментах промышленности и строительства, отмечает эксперт.

Объемы найма крупными работодателями из секторов здравоохранения, образования, логистики и ИТ остаются стабильными, что компенсирует их сокращение в менее устойчивых отраслях.

Дополнительным фактором, указывает Чернов, стало замедление роста заработных плат, что снизило давление на корпоративные издержки и позволило компаниям сохранять или увеличивать численность персонала. Кроме того, обращает внимание он, на результатах за июнь сказался эффект отложенного найма. Показатели также отражают повышение сезонной летней занятости, особенно в розничной торговле и туризме.

Июньская статистика подтверждает устойчивость американского рынка труда, несмотря на сохраняющуюся высокую процентную ставку и замедление роста экономики.

"Это, с одной стороны, снижает риски рецессии в краткосрочной перспективе, но с другой - может затруднить задачу ФРС по доведению инфляции до таргета 2% годовых, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Устойчивый спрос на труд способен поддерживать потребление, а значит, и инфляционное давление. В текущих условиях мягкой дезинфляции и сохраняющейся активности на рынке труда регулятор будет крайне осторожен с продолжением цикла снижения ставки".

Таким образом, указывает Чернов, опубликованная статистика усиливает аргументы "ястребов" в ФРС, которые выступают за сохранение текущего уровня ставки в диапазоне 4,25-4,5% годовых на более длительный срок.

"Вероятность смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы снижается, что подтверждают данные об открытом интересе на Чикагской товарной-сырьевой бирже (CME). Согласно данным инструмента FedWatch, после выпуска данных по рынку труда в США участники торгов оценили вероятность сохранения ставки на следующем заседании ФРС в 93,3%, - отмечает эксперт Freedom Finance Global. - Это также может отразиться на других ключевых макропоказателях от инфляции до потребительской активности".

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