"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 1582 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 1582 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 1170 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают следующие основные факторы роста:

- спрос на кибербезопасность растет из-за цифровизации экономики и увеличения киберугроз, что поддерживает доходы компании;

- переход бизнеса в онлайн-среду и облака усиливает потребность в защите, создавая благоприятные условия для развития эмитента;

- отгрузки в I квартале 2025 года выросли до 3,8 млрд руб. благодаря запуску нового межсетевого экрана;

- компания оптимизировала расходы, сократив персонал и сфокусировавшись на эффективности;

- долговая нагрузка снизилась: ND/EBITDA сократилась с 2,97х (в конце 2024 года) до 1,92х.

"С технической точки зрения скользящие средние пересеклись вверх, цена пробила уровень сопротивления - есть потенциал разворота тренда вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1170 руб. риск на портфель составит 1,05%", - указывают в "Финаме".

"Группа Позитив" - российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

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