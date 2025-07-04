"БКС МИ" сохраняет негативную оценку бумаг Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Менеджмент эмитента выпустил новую версию прогнозов спроса и предложения на ближайшие годы по ключевым металлам, которые входят в периметр производства компании.

"Ситуация на ключевых рынках не поменялась: сильного дефицита какого-либо металла не ожидается и предпосылок к резкому росту цен пока не прослеживается. Исходя из текущих цен и курса, мы оцениваем вклад никеля, меди, палладия и платины в выручку ГМК в размере 23%, 32%, 22% и 7% соответственно, - указывают эксперты инвестиционной компании. - По текущим ценам на ключевые металлы компании акции "Норникеля" выглядят переоцененными и торгуются по мультипликатору P/E 18,1х при среднем значении за 10 лет в 8х. Сохраняем "негативный" взгляд на бумагу и целевую цену в 110 руб. за штуку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.