Акции Совкомфлота пока могут торговаться в диапазоне 75-85 руб. - Freedom Finance Global

Акции "Совкомфлота" могут торговаться в диапазоне 75-85 рублей за штуку в ближайшее время при отсутствии новых внешних шоков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Формально "Совкомфлот" в своей дивидендной политике ориентируется на выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, однако в текущих условиях выполнение этого ориентира стало невозможным без ущерба для инвестиционной устойчивости, обращает внимание Чернов.

Резкое снижение прибыли делает дивиденды по итогам 2024 года экономически необоснованными, особенно с учетом сохраняющихся высоких капитальных затрат на обновление флота и обслуживание долга. Таким образом, указывает аналитик Freedom Finance Global, отказ от дивидендов выглядит как прагматичный шаг, отражающий приоритет сохранения финансовой устойчивости перед выплатами акционерам.

Угроза дальнейших санкций, особенно со стороны ЕС, по-прежнему высока и может привести к очередному сокращению загрузки флота и снижению фрахтовых ставок. Это означает, что в 2025 году финансовые показатели "Совкомфлота" могут продолжить ухудшаться, особенно если геополитическая напряженность сохранится, отмечает Чернов в обзоре.

"В среднесрочной перспективе компания, вероятно, сохранит осторожный подход к выплатам. Без устойчивого роста прибыли и нормализации операционной среды рассчитывать на возвращение к прежнему уровню дивидендов не приходится. При этом сам отказ от дивидендов не вызвал негативной реакции рынка, что может указывать на ожидания инвесторов относительно стабилизации, - пишет эксперт инвесткомпании. - Однако потенциал роста котировок бумаг будет ограничен санкционными рисками и слабым спросом со стороны нерезидентов. В ближайшее время бумаги "Совкомфлота" могут торговаться в диапазоне 75-85 руб. за штуку при отсутствии новых внешних шоков".

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