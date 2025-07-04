ЦБ РФ, возможно, понизит ставку на 200 б.п. в июле - ББР банк

Банк России, возможно, понизит ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.), до уровня 18% годовых, по итогам заседания 25 июля 2025 года, полагают эксперты ББР банка.

Анализ последних заявлений Банка России и текущих макроэкономических данных позволяет делать такой прогноз, считают эксперты.

Реализация указанного сценария может укрепить финансовую стабильность и создаст необходимые условия для дальнейшего экономического роста, говорится в комментарии аналитиков.

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