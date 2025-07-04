"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Магнита до 4082 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 4082 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Артема Михайлина.

"Мы полагаем, что в текущем году давление на рентабельность эмитента сохранится, а капитальные затраты могут вырасти еще на 15% г/г. Также ожидается, что на фоне масштабного рефинансирования долга сильно увеличатся процентные расходы. Все это должно привести к еще более ощутимому снижению свободного денежного потока. По нашему мнению, в следующий раз компания будет иметь возможность рекомендовать дивиденды не раньше 2026 года, - пишет эксперт инвесткомпании. - Денежный поток может постепенно выровняться после прохождения инвестиционного пика, но на это потребуется время. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ и улучшение рыночной конъюнктуры поспособствуют позитивной переоценке бумаг "Магнита" в будущем".

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