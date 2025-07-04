Рубль в целом продолжит торги в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль в целом продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, при этом возможно повторное тестирование снизу вверх уровня в 11 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Отметим, что умеренное ослабление рубля может быть вызвано снижением поддержки национальной валюты со стороны экспортеров ввиду прохождения пика налоговых выплат. Однако, на наш взгляд, этого не достаточно для существенного роста иностранных валют, так как основной поддерживающий фактор (в виде спроса на рублевые активы) продолжает определять позиции рубля и его стабильность", - пишет эксперт в комментарии.

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