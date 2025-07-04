Акции Сбербанка остаются наиболее понятной идеей на рынке РФ - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 2780-2840 пунктов, акции Сбербанка остаются наиболее понятной идеей на российском фондовом рынке, сообщается в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Учитывая отсутствие поддерживающих вводных перед выходными и давление на рынок нефти, в пятницу ждем сохранения инерционного навеса продаж в "нефтянке" при более сдержанном спросе на отдельные идейные бумаги (основные идеи на рынке сейчас - близость "дивотсечек", ожидания по ключевой ставке ЦБ РФ) с попытками ухода индекса Мосбиржи под отметку 2800 пунктов (на наш взгляд, вряд ли успешными), - пишет эксперт. - Целевым по индексу на день видим диапазон 2780-2840 пунктов".

"По-прежнему наиболее устойчивыми к охлаждению рынка (на наш взгляд, временному) могут оказаться акции Сбербанка. К дивидендной "отсечке" (в отсутствие новостных шоков,) ждем их рост в зону 325-330 руб. и полагаем, что саму "отсечку" инвесторам, учитывая хорошие виды на дивиденды по итогам 2026 года и ожидания по заседанию ЦБ, логично проходить "в бумагах", - указывает Локтюхов в обзоре.

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