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03 июля 2025 года 19:27

Рубль в четверг умеренно опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 3 июля. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль понизился на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка находятся в ожидании итогов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и анализируют заявления представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге 2-4 июля.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,97 руб., что на 2,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 июля на 12,91 копейки, до 78,7831 руб./$1, и увеличил курс евро на 45,03 копейки, до 93,1277 руб./EUR1.

"Курс рубля остается стабильным благодаря проводимой Банком России жесткой денежно-кредитной политике и ожиданиям перспективы урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией. Значительная разница в ставках по рублевым и валютным вкладам также снижает интерес населения к валютным накоплениям. В дальнейшем на курс национальной валюты может повлиять решение Банка России по темпам снижения ключевой ставки. Ближайшее заседание по этому вопросу состоится 25 июля 2025 года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

Владимир Путин сообщил, что в четверг проведет телефонный разговор с президентом США.

"Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - сказал Путин в ходе посещения выставки в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".

Трамп написал в соцсети Truth Social, что его разговор с президентом РФ начнется в 10:00 (17:00 мск - ИФ).

Совет директоров Банка России на заседании в июле при сохранении текущих тенденций и отсутствии непредвиденных ситуаций, скорее всего, будет рассматривать снижение ключевой ставки, обсуждать шаг снижения, однако никакое решение не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, ЦБ будет поступать в соответствии с данными, "очень осторожно". "Любое решение не гарантированно. В том числе и что будет обязательно снижение ставки. Все будет зависеть от того, какие данные к этому времени поступят. Я бы сейчас никаких прогнозов не давала. Для этого у нас и есть заседание (...), вся неделя, мы обсуждаем эти данные, вырабатываем взвешенное решение, уточняем прогнозы", - сказала она на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

ЦБ РФ в июле будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и более, шага меньше, чем в июне, "на столе" не будет, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Эта вариативность в прогнозе связана с тем, что мы видим, что замедление инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. На сегодняшний день это объективный факт. Поэтому нет никаких сомнений, что в июле мы будем рассматривать снижение ставки", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах Финансового конгресса.

"При том, что замедление инфляции ускорилось, наверное, меньший шаг, чем в июне (то есть меньше 100 б.п. - ИФ), мы рассматривать не будем, больший шаг - да, возможно", - отметил он.

В июне ЦБ снизил ставку с 21% до 20%, при этом вариант шага в 50 б.п. на заседании совета директоров также обсуждался.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 18,77 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,82 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 6 июня по 4 июля Минфин покупает валюту и золото на 28,3 млрд рублей, по 1,5 млрд рублей в день. Месяцем ранее, с 13 мая по 5 июня, объем покупок составлял 41,6 млрд рублей, по 2,3 млрд рублей в день. До этого, с 7 апреля, Минфин продавал валюту и золото на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составлял эквивалент 1,6 млрд рублей.

Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июле на сумму 25,82 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июня составило 7,05 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 июля будет продавать валюту объемом 9,76 млрд руб. в день (с 6 июня по 4 июля продает валюту объемом 7,36 млрд руб. в день).

Котировки нефти умеренно снижаются вечером в четверг.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в сфере мировой торговли. Отсрочка введения пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Штаты пока не достигли соглашений с рядом крупных торговых партнеров, включая Евросоюз и Японию.

Опасения, что Вашингтон вернет крупные пошлины, повышают беспокойство трейдеров относительно возможности ослабления глобального экономического роста и спроса на нефть. Это сдерживает нефтяной рынок, особенно с учетом ожидаемого увеличения добычи странами ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $68,7 за баррель, что на 0,58% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене на 0,76%, до $66,93 за баррель.

Встреча представителей ОПЕК+ пройдет на ближайших выходных. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Некоторую поддержку рынку в четверг оказали сильные данные по американскому рынку труда, подтвердившие сохранение устойчивости экономики США.

Количество рабочих мест в стране в июне увеличилось на 147 тыс., безработица снизилась до 4,1% с майских 4,2%, сообщило в четверг министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 110 тыс. и повышение безработицы до 4,3%, по данным Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 июля увеличилась на 10 базисных пунктов - до 20,06% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц отступила в четверг на 3 базисных пункта, до 20,17% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,15% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев снизилась на 1 базисный пункт и составила 21,9% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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