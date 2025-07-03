Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 78-80 руб./$1 в июле - Freedom Finance Global

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 78-80 руб./$1 в июле, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Минфин России объявил, что с 7 июля по 6 августа 2025 года планирует направить на продажу иностранной валюты и золота эквивалент 18,77 млрд руб. в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем таких операций составит 0,82 млрд руб.

Это решение стало зеркальной мерой по отношению к действиям в предыдущем месяце, отмечает эксперт: в июне ведомство, напротив, покупало активы на 28,3 млрд руб. Смена направления операций отражает реакцию Минфина на ухудшение текущей бюджетной конъюнктуры - в частности, на снижение нефтегазовых доходов.

"С учетом масштабов операций и текущей макроэкономической ситуации можно ожидать, что влияние на курс рубля будет сдержанным. Однако в сочетании с другими факторами - такими как вероятное снижение ключевой ставки Банком России в конце июля, слабая динамика экспорта и умеренный спрос на рублевую ликвидность - это может привести к ослаблению национальной валюты, - пишет Чернов в обзоре инвесткомпании. - В июле рубль, скорее всего, останется в диапазоне 78-80 руб./$1, а при дальнейшем снижении цен на нефть и усилении бюджетных рисков не исключено приближение к верхней границе данного коридора или даже ее пробитие и закрепление выше 80 руб./$1".

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