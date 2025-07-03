"Финам" рекомендует "держать" акции Visa с прогнозной ценой $380

"Финам" рекомендует "держать" акции Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $380 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7,3%, сообщается в аналитическом материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса эмитента, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Прогнозы по-прежнему предполагают сохранение позитивной экономической динамики в основных странах и регионах мира в ближайшие годы, и на этом фоне можно рассчитывать на дальнейшее увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании, пишет эксперт. - Между тем в 2025 году акции Visa выросли в стоимости на 12% (сильнее американского рынка в целом), и потенциал их дальнейшего укрепления уже представляется ограниченным. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг рассчитана методом дисконтированных денежных потоков (ДДП)".

Visa Inc. является оператором крупнейшей международной платежной системы, действующей более чем в 200 странах и объединяющей свыше 14,5 тыс. финансовых учреждений.

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