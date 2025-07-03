"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций МДМГ

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "МД Медикал Груп"(МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1200 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

Эксперт отмечает, что за последние пять лет выручка эмитента росла быстрее рынка частной медицины.

"Мы ожидаем, что в текущем году дивиденды МДМГ составят около 62 рублей на акцию с доходностью около 6% к текущей цене. В середине мая компания уже сделала первую выплату в 22 рубля на акцию, которая была скромнее обычной. Напомним, что ранее "МД Медикал Груп" уже распределила прибыль между инвесторами за третий квартал 2024 года", - пишет Самуйлов.

"Сохраняем рекомендацию "держать" для акций эмитента. Целевая цена - 1200 рублей за штуку, потенциал роста на горизонте двенадцати месяцев с текущих уровней - 17%, а полная доходность с учетом дивидендов - 23%, - указывает аналитик брокера в обзоре. - Консервативным инвесторам стоит рассмотреть бумаги, поскольку они обладают высокой устойчивостью к колебаниям рынка и обеспечивают стабильный дивидендный поток".

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