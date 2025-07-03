"Финам" рекомендует держать акции Invesco Water Resources ETF с прогнозной ценой $76,83

"Финам" рекомендует держать акции Invesco Water Resources ETF с прогнозной стоимостью $76,83 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"В состав фонда входят крупные и стабильные представители в сфере очистки и экономии воды для домов, бизнеса и промышленности, которые будут интересны для покупки за счет износа водной инфраструктуры США, цифровизации отрасли и ужесточения регуляторных норм. Данные факторы создают устойчивый спрос на услуги, - пишет эксперт. - При этом на фоне геополитической неопределенности существует вероятность перебоев в поставках, что может задерживать запуск новых проектов и обслуживание существующих систем".

Invesco Water Resources ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ OMX US Water Index, который включает компании в сфере очистки и экономии воды для домов, бизнеса и промышленности.

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