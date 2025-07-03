Рубль днем понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 3 июля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль понижается на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка анализируют заявления представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге 2-4 июля. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9795 руб., что на 3,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 9 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,98 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 20 копеек, до 93,19 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль пока продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"По-прежнему не видим значимых триггеров для сильных движений на валютном рынке. Рассчитываем, что юань продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля и попробует (в условиях прохождения налоговых выплат и формирующихся ожиданий по активному снижению ключевой ставки ЦБ РФ) перейти в конце недели скорее в верхнюю его часть", - отмечает эксперт в комментарии.

Совет директоров Банка России на заседании в июле при сохранении текущих тенденций и отсутствии непредвиденных ситуаций, скорее всего, будет рассматривать снижение ключевой ставки, обсуждать шаг снижения, однако никакое решение не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, ЦБ будет поступать в соответствии с данными, "очень осторожно". "Любое решение не гарантированно. В том числе и что будет обязательно снижение ставки. Все будет зависеть от того, какие данные к этому времени поступят. Я бы сейчас никаких прогнозов не давала. Для этого у нас и есть заседание (...), вся неделя, мы обсуждаем эти данные, вырабатываем взвешенное решение, уточняем прогнозы", - сказала она на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 июля.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 18,77 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,82 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 6 июня по 4 июля Минфин покупает валюту и золото на 28,3 млрд рублей, по 1,5 млрд рублей в день. Месяцем ранее, с 13 мая по 5 июня, объем покупок составлял 41,6 млрд рублей, по 2,3 млрд рублей в день. До этого, с 7 апреля, Минфин продавал валюту и золото на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составлял эквивалент 1,6 млрд рублей.

Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июле на сумму 25,82 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июня составило 7,05 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 июля будет продавать валюту объемом 9,76 млрд руб. в день (с 6 июня по 4 июля продает валюту объемом 7,36 млрд руб. в день).

Цены на нефть остаются в минусе днем в четверг, но отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снижается на 0,17%, до $68,99 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,18%, до $67,32 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $68,32 за баррель, на WTI - до $66,65 за баррель.

Фьючерсы на оба сорта выросли накануне на новостях о том, что Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ и опасений относительно того, что разногласия по поводу иранской ядерной программы могут вновь перерасти в вооруженный конфликт.

Негативное влияние на рынок оказывает неопределенность ситуации с пошлинами. Отсрочка введения взаимных тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Штаты пока не достигли соглашений с рядом крупных торговых партнеров, включая Евросоюз и Японию.

Участники нефтяного рынка также ждут встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.