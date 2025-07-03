"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целью 450 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целью 450 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 19,2% на горизонте девяти месяцев, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты указывают на следующие позитивные факторы:

- Прочные позиции эмитента в регионе.

- Хорошие финансовые результаты банка.

• Дивиденды за 2025 год могут быть выше (это связано с изменением дивидендной политики).

Обращают внимание аналитики и на возможные риски: замедление темпов роста экономики и ужесточение денежно-кредитной политики повлекут за собой дополнительные расходы при этом приток средств сократится, а количество операций уменьшится.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.