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03 июля 2025 года 15:45
"Финам" понизил прогнозную цену акций SLB до $44,4
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций SLB (ранее известная как Schlumberger) с $53,1 до $44,4 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "Бумаги эмитента оказались под давлением из-за снижения цен на нефть, что может привести к сокращению инвестиций ряда компаний в разведку и добычу. При этом генерация FCF у SLB остается сильной, на фоне чего компания планирует выплачивать дивиденды и проводить обратный выкуп акций с суммарной доходностью более 8%. Кроме того, оценка SLB опустилась почти до 7 форвардных EV/EBITDA, а дополнительным фактором роста выступает смягчения сделки ОПЕК+", - пишет эксперт. SLB - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Бизнес эмитента равномерно распределен по основным нефтедобывающим регионам в мире, деятельность охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-SLB/SCHLUMBERGER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ/ПРОГНОЗ
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