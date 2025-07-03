"Финам" понизил прогнозную цену акций SLB до $44,4

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций SLB (ранее известная как Schlumberger) с $53,1 до $44,4 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Бумаги эмитента оказались под давлением из-за снижения цен на нефть, что может привести к сокращению инвестиций ряда компаний в разведку и добычу. При этом генерация FCF у SLB остается сильной, на фоне чего компания планирует выплачивать дивиденды и проводить обратный выкуп акций с суммарной доходностью более 8%. Кроме того, оценка SLB опустилась почти до 7 форвардных EV/EBITDA, а дополнительным фактором роста выступает смягчения сделки ОПЕК+", - пишет эксперт.

SLB - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Бизнес эмитента равномерно распределен по основным нефтедобывающим регионам в мире, деятельность охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

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