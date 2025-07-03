S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6150-6260п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6150-6260 пунктов в четверг, перед открытием основной сессии складывается нейтральный баланс рисков при повышенной волатильности, вероятность коррекции возрастает, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова.

"S&P 500 продолжил восхождение к новым историческим максимумам. Движение происходит в рамках равноудаленного канала, поэтому его верхняя граница может выступать локальным сопротивлением. Позитивным знаком на неделе стало умеренное расширение ралли: доля акций, торгующихся выше 200-дневной скользящей средней, после продолжительного колебания около 50% поднялась до 58-59%, - отмечает эксперт. - Впрочем, для устойчивого ралли требуется повышательная динамика большего числа эмитентов. Индикатор RSI по индексу широкого рынка остается в зоне перекупленности, что ограничивает потенциал дальнейшего роста. При коррекции поддержку бенчмарку окажет уровень 6150 пунктов".

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