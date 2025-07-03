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Главная / Мнения аналитиков / S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6150-6260п в четверг - Freedom Finance Global
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03 июля 2025 года 15:16
S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6150-6260п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6150-6260 пунктов в четверг, перед открытием основной сессии складывается нейтральный баланс рисков при повышенной волатильности, вероятность коррекции возрастает, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова. "S&P 500 продолжил восхождение к новым историческим максимумам. Движение происходит в рамках равноудаленного канала, поэтому его верхняя граница может выступать локальным сопротивлением. Позитивным знаком на неделе стало умеренное расширение ралли: доля акций, торгующихся выше 200-дневной скользящей средней, после продолжительного колебания около 50% поднялась до 58-59%, - отмечает эксперт. - Впрочем, для устойчивого ралли требуется повышательная динамика большего числа эмитентов. Индикатор RSI по индексу широкого рынка остается в зоне перекупленности, что ограничивает потенциал дальнейшего роста. При коррекции поддержку бенчмарку окажет уровень 6150 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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