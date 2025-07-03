Рубль утром понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 3 июля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти. Участники рынка находятся в ожидании новых заявлений представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге 2-4 июля.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9695 руб. (+2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,3 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В среду низкая волатильность на валютном рынке сохранилась. При сохранении слабовыраженной тенденции к ослаблению рубля второй день подряд торговая активность несколько повысилась, отражая, видимо, отложенный спрос после прохождения налоговых выплат. В целом биржевой курс юаня продолжил удерживаться чуть ниже отметки 11 рублей, продемонстрировав символический рост по итогам дня. Курс доллара прибавил чуть сильнее на фоне попытки американской валюты отскочить к мировым валютам, пока выглядящей неубедительно ввиду сохраняющейся высокой неопределенности относительно решения проблемы госдолга США и исхода торговых переговоров Штатов с торговыми партнерами. По-прежнему не видим значимых триггеров для сильных движений на валютном рынке. Рассчитываем, что юань продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля, попробует, в условиях прохождения налоговых выплат и формирующихся ожиданий по активному снижению ставки, перейти в конце недели, скорее, в верхнюю его часть", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Инфляция в РФ с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 30 июня составил 0,19%, с начала года - 3,76%.

Из данных за июнь этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 июня замедлилась до 9,39% с 9,88% на конец мая (точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 30 июня на уровне 9,39%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Цены на нефть снижаются утром в четверг после самого активного за две недели роста днем ранее. Котировки Brent укрепились в среду на 3%, WTI - на 3,1%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск опускается на 0,8%, до $68,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,83%, до $66,89 за баррель.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение Тегерана, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Ирана.

Положительным фактором для нефти в среду также стала новость о заключении торгового соглашения между США и Вьетнамом, по которому пошлина на импорт вьетнамских товаров в Штаты составит 20%, а тариф на ввоз американской продукции во Вьетнам будет равен нулю.

Участники нефтяного рынка ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,845 млн баррелей, стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 1,493 млн баррелей после уменьшения на 464 тыс. баррелей неделей ранее.