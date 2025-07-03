Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики из-за влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сформировавшихся на рынке ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ с одной стороны и неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины с другой, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 30 июня составил 0,19%, с начала года - 3,76%. Из данных за июнь этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 июня замедлилась до 9,39% с 9,88% на конец мая (точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля).

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в среду в ходе Финансового конгресса Банка России, что если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки.

Тем временем представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила в среду, что решение Пентагона приостановить передачу Украине ряда видов вооружений не означает, что Вашингтон полностью прекратил военную поддержку Киева. "Речь не идет о прекращении передачи любой военной помощи. Приостановлен лишь один из аспектов оказания этой помощи", - отметила она на брифинге. Ранее американские СМИ сообщили, что США отложили поставки Украине ряда видов вооружений, в том числе ракет для Patriot, Hellfire, Stinger и AIM. Позже эти данные подтвердили американские власти. В администрации США пояснили, что приняли это решение, так как запасы таких ракет подходят к концу.

В условиях приостановки США части военных поставок Украине Киев планирует попросить Вашингтон разрешить европейским странам закупать для него американское оружие, сообщило издание Politico со ссылкой на многочисленные источники. В связи с этим правительства нескольких европейских стран изучают возможность закупки оружия американского производства за счет своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Эти деньги будут учтены в новой программе расходов НАТО на оборону, "но пока нет твердых обязательств", пишет газета.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли 2 июля благодаря заявлению президента США Дональда Трампа о заключении торгового соглашения с Вьетнамом. Как заявил Трамп, по условиям соглашения Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, тогда как все пошлины на поставки американских товаров в страну будут отменены. Сделка позволит избежать введения тарифа в 46% на вьетнамский импорт. Ранее Трамп заявил, что не планирует переносить срок введения повышенных импортных пошлин, который истекает 9 июля. Он выразил сомнение в том, что Штаты сумеют за оставшееся время достичь торгового соглашения с Японией, однако отметил, что такая сделка может быть заключена с Индией.

Также инвесторы оценивали статданные по рынку труда. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне сократилось на 33 тыс., свидетельствует отчет отраслевой организации ADP. Отрицательная динамика показателя зафиксирована впервые с марта 2023 года. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 95 тыс. После публикации данных ADP участники рынка повысили оценку вероятности снижения ставки на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) до 27% с ожидавшихся ранее 20%.

Министерство труда США обнародует официальные данные о состоянии рынка труда страны за июнь в четверг. Эксперты ожидали, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 110 тыс., а безработица повысилась до 4,3% с 4,2%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 1%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июне уменьшился до 50,6 пункта (самый низкий уровень с сентября прошлого года) по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 51 пункта. Между тем сводный PMI вырос до 51,3 пункта с 49,6 пункта в мае.

Колебания японского индекса Nikkei 225 3 июля проходят вблизи уровня закрытия предыдущего дня. Индекс PMI в сфере услуг Японии в июне вырос до 51,7 пункта против 51 пункта в предыдущий месяц, сводный PMI - до 51,5 пункта с 50,2 пункта. Южнокорейский Kospi к 8:21 МСК вырос на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1% после достижения рекордной отметки по итогам предыдущей сессии. Индекс PMI в сфере услуг Австралии в июне поднялся до 51,8 пункта (максимальный уровень за год) по сравнению с 50,6 пункта в прошлом месяце, сводный PMI - до 51,6 пункта с 50,5 пункта.

В свою очередь цены на нефть снижаются утром в четверг после самого активного за две недели роста накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опустилась на 0,77%, до $68,58 за баррель. В среду эти контракты подорожали на 3%, до $69,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени также на 0,77%, до $66,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 3,1%, до $67,45 за баррель.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере". Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение Тегерана, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Ирана.

Участники нефтяного рынка ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,845 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, упали на 1,493 млн баррелей после уменьшения на 464 тыс. баррелей неделей ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,781 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,889 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 июля снизился на 0,07% и составил 115,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 1106,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+1%), "Роснефть-002Р-03" (+0,48%) и "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-2,04%), "РЖД-28" (-0,93%) и "Ростелеком-001P-02R" (-0,77%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) завершила размещение выпуска облигаций серии 002Р-03 со сроком обращения 1,7 года (630 дней) объемом 12 млрд рублей. Ставка первого купона составит 21,5% годовых (соответствует доходности к погашению в размере 23,75% годовых). Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня. Ставка купонов была установлена на уровне 20% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 21,94% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

ООО "Новые технологии" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 1,3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 22,24% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-002P-10 объемом 500 млн рублей, проходившее с 22 мая. Ставка 1-15-го ежемесячных купонов установлена на уровне 30,5% годовых, выставлена оферта через 1,25 года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 51-го, 54-го, 57-го и 60-го купонов, а также ковенантный пакет.

ООО "Арктик технолоджи сервис" завершило размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 на 150 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 28% годовых. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Сэтл групп" установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 7 млрд рублей на уровне 3,5% годовых. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны с привязкой к среднему значению ключевой ставки ЦБ РФ. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июля без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 7 июля. Компания также проводит премаркетинг выпуска 4-летних облигаций серии 002Р-06 с офертой через 19 месяцев (570 дней) объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на него запланирован на 10 июля. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 23,75% годовых, купоны ежемесячные. Дюрация составит около 1,34 года. Техразмещение данного выпуска запланировано на 15 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Обе эмиссии будут размещаться в рамках программы облигаций компании серии 002Р на 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в мае 2022 года.

ООО "Иволга структурные продукты" установило ставки 18-го купона облигаций серии 001-01 и 15-го купона бондов серии 002-01 на уровне 30% годовых. Компания разместила выпуск 001-01 объемом 200 млн рублей в апреле 2024 года по ставке 18% годовых. Размещение выпуска 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых. "Иволга структурные продукты" также выставила на 21 июля оферту - компания приобретет до 100 тыс. 42 облигаций серии 002-01 по цене 99,5% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу - с 14 до 18 июля. У компании нет других выпусков облигаций в обращении.