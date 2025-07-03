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03 июля 2025 года 14:38

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АФК Система с целью 17,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 17,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,02%, стоп-приказ: 13,79 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Последние заявления ЦБ РФ и показатели инфляции указывают на то, что цикл снижения ставок начался и есть вероятность ускорения снижения ставки, на этом фоне компании с большим долгом начинают постепенно выходить из долгового кризиса (за счет реинвестирования под более низкие ставки)", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки длительное время находятся в боковике и последние импульсы указывают на вероятное движение наверх. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 13,79 руб. риск на портфель составит 0,88%", - указывают в "Финаме".

АФК "Система" - российская инвестиционная компания, крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель эмитента состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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