Евро продолжит укрепление к доллару во 2П25 - "БКС МИ"

Евро продолжит укрепление по отношению к доллару США во втором полугодии текущего года, говорится в валютной стратегии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на третий квартал 2025 года.

"Евро за II квартал вырос в цене на 7,5% к доллару, который ослаб сильнее ожиданий. Неожиданность и радикальность изменений торговой политики США нервировали рынки, а резкое обострение ирано-израильского конфликта добавило волатильности. Доллар дешевел к евро, несмотря на увеличение спредов ставок между США и еврозоной, - пишет аналитик Кирилл Кононов. - Продолжение текущей торговой политики и ослабление банковского регулирования в США создают условия для дальнейшего укрепления евро во II полугодии. В 2026 году ожидаем укрепления доллара в результате ускорения инфляции, вызванного пошлинами, и прекращения смягчения политики со стороны ФРС и ЕЦБ, а также нормализации уровня рисков в долларовой зоне".

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