Акции ВТБ в целом могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ВТБ в целом могут быть интересны для долгосрочных вложений, но инвесторам необходимо учитывать риски в части возможной допэмиссии бумаг, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

ВТБ опубликовал неаудированные консолидированные финансовые результаты МСФО за пять месяцев 2025 года.

Чистые процентные доходы и процентная маржа банка остаются под давлением на фоне жесткой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты. Однако, согласно заявлениям менеджмента, ВТБ является основным бенефициаром в российской банковской системе от снижения процентных ставок, и начавшееся в июне снижение ключевой ставки дает основания для более оптимистичных прогнозов на 2025 год. Менеджмент рассчитывает существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов.

"Акции ВТБ могут быть интересны долгосрочным инвесторам, при этом акционерам необходимо учитывать риски в части возможной допэмиссии акций", - говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.