Цена нефти пока может остаться чуть выше $68/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в целом могут на время задержаться чуть выше уровня в $68 за баррель в отсутствие неприятных сюрпризов со стороны данных по рынку труда США, говорится в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Минфин в четверг должен объявить объемы операций с валютой на июль. Если в результате чистые продажи валюты ЦБ РФ сильно снизятся, курс пары юань/рубль может на время уйти выше 11 руб. за /юань, полагают эксперты. Впрочем, отмечают они, в более долгосрочной перспективе операции по бюджетному правилу нейтральны для курса.

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