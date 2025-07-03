Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом ухода ниже 2800п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом ухода ниже 2800 пунктов в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в среду продолжил корректироваться после выхода вверх из "треугольника". По итогам дня индекс Мосбиржи потерял почти 1,2%, в моменте не дойдя лишь 10 пунктов до поддержки 2800 пунктов. Не исключено, что в четверг она будет тестироваться. В случае пробоя следующая цель снижения лежит в 50 пунктах ниже, - пишет эксперт в комментарии. - Никаких ярко выраженных причин для распродаж не было. Можно говорить о том, что негатива добавило продвижение Европы по вопросу введения очередного пакета антироссийских санкций, но рынок уже давно выработал санкционный иммунитет".

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