Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности в секторе услуг Китая Caixin за июнь;

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США за июнь;

- ЦБ РФ опубликует объем операций с валютой и золотом на ближайший месяц;

- протоколы заседания ЕЦБ;

- отчет по рынку труда США за июнь;

- производственные заказы США за май;

- индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в июне;

- ВВП России в мае;

- Финансовый конгресс Банка России.

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