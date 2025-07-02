Рынок акций РФ в среду откатился к 2815п по индексу МосБиржи во главе с бумагами ЮГК

Москва. 2 июля. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз на фиксации прибыли игроками, несмотря на попытки индексов локально подрасти на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $68 за баррель) и сигналов от ЦБ РФ о готовности дальше снижать ключевую ставку. Индекс МосБиржи откатился до 2815 пунктов, уровню конца июня; лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-12,6%) на новостях об обысках в челябинских офисах компании в рамках уголовных дел по экологическим нарушениям.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2815,26 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1127,56 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 июля, составил 78,654 руб. (+23,59 копейки).

Сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета провели обыски в подразделениях ЮГК, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах. "Оперативно-следственное мероприятие проводилось в рамках возбужденных в 2024 году уголовных дел по фактам нарушений правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках компании в Пластовском и Еткульском районах региона, что привело к загрязнению водоохраной зоны и ухудшению экологической обстановки", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уголовные дела были возбуждены в 2024 году по ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). "Обыски прошли на шахте Центральная в Пласте, а также в челябинских офисах компании", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления ФСБ "Интерфаксу" подтвердили факт проведения обысков. "Подтверждаем факт участия наших сотрудников в оперативно-следственных действиях в рамках возбужденных уголовных дел", - отметили в пресс-службе.

Подешевели также акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,8%), "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы" Сбербанка).

Акционеры ПАО "РусГидро" не приняли решение по дивидендам за 2024 г., сообщила компания по итогам годового собрания. Ранее совет директоров "РусГидро" предложил акционерами два варианта распределения прибыли по итогам 2024 г.: отсутствие дивидендов или выплата 0,0756 руб. на акцию. На момент утверждения бюллетеня для голосования рекомендации акционерам не были сформированы, поэтому было предложено два варианта. Итоговые рекомендации будут сформированы с учетом позиции правительства РФ, говорилось в материалах компании.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в среду в ходе Финансового конгресса Банка России, что если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки.

По ее словам, валютный курс хотя и может не соответствовать ожиданиям отдельных отраслей, должен уравновешивать интересы всех игроков и отражать баланс спроса и предложения со стороны всех участников.

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Финансового конгресса заявил в среду, что есть риски переохлаждения экономики РФ, очень важно не передержать высокие реальные ставки. "Мы, конечно, видим очевидные риски переохлаждения экономики. Конечно, я думаю, что это все понимают, Центральный банк это хорошо понимает. И сейчас время выравнивать ситуацию, очень важно не передержать высокие реальные ставки", - сказал Греф.

Причем, по оценке Грефа, снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 или 200 базисных пунктов несущественно для экономики, нужен более серьезный шаг. Интерес инвесторов к вложениям в российский рынок акционерного капитала вернет только снижение ключевой ставки ЦБ, а роль льгот несущественна, считает глава Сбера.

Также Греф сообщил, что Сбербанк отмечает рост заявок на реструктуризацию от физических и юридических лиц, прогнозирует, что 2025 и 2026 годы будут непростыми для банков, но они выдержат.

Первой реакцией банковского сектора на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может стать сокращение кредитных портфелей, так как компании будут стремиться снизить долговую нагрузку, а не брать деньги на новые инвестиции, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, в ходе которого была рассмотрена ситуация вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля. "Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.

Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ призвал как можно быстрее добиться перемирия на Украине, сообщили во вторник французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Политик в очередной раз выразил "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". По данным французской стороны, разговор продлился более двух часов.

Президент Франции Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Путиным во вторник не подавал сигналы о готовности учитывать реалии "на земле" при обсуждении украинского урегулирования, главы государств подробно обменялись мнениями о конфликте, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду снизился, причем откат из области промежуточного сопротивления у 2860 пунктов в целом оказался ожидаемым, так как пауза в геополитических новостях затянулась, "голубиный" сигнал ЦБ РФ отыгран, а рубль почти не заметил завершения налогового периода. В этих условиях некоторые владельцы акций предпочли зафиксировать прибыль.

Тем не менее при позитивных новостях в геополитике и/или ценовом росте нефти уровень 2900 пунктов по индексу МосБиржи может быть быстро достигнут. Фактор дивидендов и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ в июле подогревают интерес к акциям. Часть выплаченных ранее дивидендов реинвестируются в рынок, что формирует дополнительную рыночную ликвидность, полагает эксперт.

На мировых рынках фокус внимания смещается с геополитических факторов на внутренние дела - в США следят за макроданными и бюджетно-налоговым законопроектом, рынок КНР находится в ожидании новых мер стимулирования экономики. В четверг ЕЦБ обнародует протокол последнего заседания по монетарной политике, в Китае выйдет индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin за июнь, аналогичные показатели станут известны по еврозоне и США. Ключевой статистикой дня будет июньский отчет по американскому рынку труда. В Санкт-Петербурге продолжится Финансовый конгресс Банка России, напомнил Шепелев.

Участники российских торгов могут отыгрывать публикуемый вечером отчет Росстата по инфляции. Замедление темпов роста цен может придать уверенности покупателям. Прогноз по индексу МосБиржи на 3 июля - колебания в коридоре 2775-2875 пунктов, заключил представитель "БКС МИ".

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, рынок акций РФ в среду просел, несмотря на ряд позитивных комментариев с Финансового конгресса ЦБ. Рубль и нефть торгуются с незначительными изменениями, инвесторы проигнорировали переговоры Путина и Макрона днем ранее, в фокусе внимания остаются данные Росстата по недельной инфляции.

Акции ПАО "Южуралзолото" упали после новостей о том, что в офисах компании проходят обыски. Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды за 2024 год в размере 5,27 рубля на акцию, аналогичное решение приняли и акционеры Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-0,2%, до 16,375 рубля), где финальная выплата составит 0,35 рубля на акцию. Подросли бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%) на фоне новостей, что регулятор Армении разрешил компании продать 100% дочернего телеком-оператора GNC-Alfa.

Нефть Brent в среду закрепилась выше $67 за баррель. Пока сезонный спрос относительно высок, ОПЕК+ может позволить себе наращивать производство. Однако вряд ли рынок готов к продолжению такой ускоренной тактики на остаток года. Навес баррелей ОПЕК+ все еще велик, и в текущую цену рынок закладывает возврат альянса к более сбалансированной стратегии, считает Обухов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы в РФ зафиксировали часть прибыли у краткосрочных сопротивлений, рынок не обратил значительного внимания на очередные призывы представителей финансовых кругов на конгрессе ЦБ к снижению ключевой ставки регулятором.

Бумаги "ФосАгро" оставались под нисходящим давлением после того, как акционеры в конце июня не приняли решения о выплате дивидендов за I квартал 2025 года. Акции ВТБ подверглись фиксации прибыли, несмотря на одобрение акционерами итоговых дивидендов за 2024 год с рекордной на рынке доходностью 23,9% и закрытием реестра 11 июля. Акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%) также скорректировались после повышения в начале недели, вызванного обнародованием деталей антикризисной программы, среди которых рассрочка выплаты долга по налогам на 13 млрд руб., продажа активов (прежде всего энергетических), сокращение отгрузки угля на 25% в 2025 году. Глава "Мечела" при этом подчеркнул, что ожидает улучшения ситуации в отрасли в III и IV кварталах текущего года и достижения "дна" ценами на уголь, напомнила аналитик.

Нефть Brent подросла на 1%, но в целом котировки остаются относительно стабильными в условиях отсутствия значимых "бычьих" драйверов движения на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, отчет Минэнерго США показал неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,85 млн баррелей при скачке запасов бензина на 4,18 млн баррелей.

Неожиданно слабые данные по рынку труда США подтверждают возможное снижение процентной ставки ФРС уже в июле, хотя потенциальные вспышки инфляции из-за введения торговых пошлин по-прежнему представляют собой риски для всей мировой экономики. Индексы МосБиржи и РТС развили коррекционное снижение, отыграв недавние словесные интервенции представителей ЦБ РФ в отношении возможного снижения ставки на ближайшем заседании и перейдя к режиму осторожности. Данные по потребительской инфляции России за июнь, которые позволят оценить перспективы монетарной политики, будут опубликованы в конце следующей недели, заключила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на мировых рынках инвесторы продолжают следить за ходом рассмотрения бюджетно-налогового законопроекта Дональда Трампа. Во вторник документ был одобрен Сенатом и теперь направлен на рассмотрение в Палату представителей. Республиканцы рассчитывают принять законопроект до 4 июля.

Российский рынок акций в среду скорректировался вниз в преддверии выхода данных Росстата по инфляции, которые помогут сформировать ожидания относительно возможного решения Банка России по ключевой ставке на заседании в конце июля. Некоторое давление на рынок оказывает перспектива скорого принятия Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций.

Индекс МосБиржи на прошлой неделе сумел преодолеть многомесячный нисходящий тренд, однако не смог закрепиться выше 50- и 200-дневных скользящих средних, что может служить сигналом к началу коррекции. Ближайшую поддержку индекс может найти в районе 2800 пунктов, считает Смирнов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, локальная фиксация прибыли игроками в российских акциях не говорит о кардинальной смене настроений рынка.

С технической точки зрения, отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи выступает сильной поддержкой. Рынок акций может локально сходить и ниже, к 2760 пунктам, где ранее был выход вверх из "сходящегося треугольника", хотя этот откат сейчас выглядит маловероятным сценарием, считает эксперт.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX и CAC 40 растут на 0,5-1%), подросли Штаты (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,1-0,6% во главе с Nasdaq).

Давление на японский рынок оказали заявления президента США Трампа, пригрозившего ввести 35%-е пошлины на импорт из Японии, чтобы заставить страну пойти на торговые уступки. Американский лидер назвал переговоры с Токио очень сложными и вновь подверг его критике за нежелание импортировать автомобили и рис из Штатов.

Потребительские цены в Южной Корее в июне выросли на максимальные с января 2,2% в годовом выражении после подъема на 1,9% в мае, согласно опубликованным в среду официальным данным. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 2,1%.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне 2025 года сократилось на 33 тыс., свидетельствует отчет организации ADP, публикуемый совместно с Stanford Digital Economy Lab. Отрицательная динамика показателя зафиксирована впервые с марта 2023 года. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 95 тыс. В мае, согласно пересмотренным данным, занятость в Штатах выросла на 29 тыс., а не на 37 тыс., как сообщалось ранее.

На нефтяном рынке цены вечером растут. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,89 за баррель (+1,2% и +0,6% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $66,13 за баррель (+1,1% и +0,5% накануне).

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивают данные по запасам нефти в США и ждут заседания ОПЕК+ 6 июля, на котором будет приниматься решение относительно наращивания добычи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов организации "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение Тегерана, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Ирана.

Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть 6 июля возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,845 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,493 млн баррелей после уменьшения на 464 тыс. баррелей неделей ранее. Товарные запасы бензина выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4,2%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,4%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-3,4%), ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (-3,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-2,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-2,3%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-2,3%).

Выросли бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+2,3%), "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,62 млрд рублей (из них 12,97 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 10,92 млрд рублей на бумаги ЮГК и 4,97 млрд рублей на акции "Газпрома").