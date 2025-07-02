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Рубль в среду почти не изменился в паре с юанем в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 2 июля. Китайский юань почти не изменился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль остался вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. Участники рынка анализируют заявления представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге 2-4 июля. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,947 руб., что всего на 0,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 июля на 23,59 копейки, до 78,654 руб./$1, и опустил курс евро на 6,66 копейки, до 92,6774 руб./EUR1.

"В среду рубль на протяжении всей торговой сессии не проявлял активности, он продолжает консолидироваться в узком торговом диапазоне. Экспортеры, по-видимому, снижают предложение валюты на фоне падения цен на нефть, импортеры в последнее время также не особо активны. Участники рынка ждут от Росстата свежих данных по инфляции, которые будут опубликованы сегодня после завершения торговой сессии, так как они могут дать ориентиры относительно дальнейших действий ЦБ. Тем более на фоне последних заявлений представителей регулятора о возможном увеличении шага при следующих снижениях ключевой ставки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса Банка России.

Мы видим риски переохлаждения экономики РФ, очень важно не передержать высокие реальные ставки, в свою очередь, заявил глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.

"Мы, конечно, видим очевидные риски переохлаждения экономики. Конечно, я думаю, что это все понимают, Центральный банк это хорошо понимает. И сейчас время выравнивать ситуацию, очень важно не передержать высокие реальные ставки", - сказал Греф.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 или 200 базисных пунктов (б.п.) несущественно для экономики, нужен более серьезный шаг, кроме того, считает Греф.

"Очевидно, что снижение назрело, и, на мой взгляд, снижение в 100 или 200 базисных пунктов, оно будет совершенно не ощутимо. Нужно делать значительно более серьезный шаг", - сообщил Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

Валютный курс, хотя и может не соответствовать ожиданиям отдельных отраслей, должен уравновешивать интересы всех игроков и отражать баланс спроса и предложения со стороны всех участников, считает Набиуллина.

Председатель ЦБ констатировала, что экспортеры хотели бы более слабый курс, однако, по ее словам, в интересах всей экономики важно, чтобы курс уравновешивал интересы разных экономических игроков, и чтобы это делалось рыночным образом. "Мне кажется, это одно из преимуществ рыночной экономики, которым нужно дорожить", - сказала она.

"Еще нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета, но влияние курса на бюджет тоже нелинейно. Потому что укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе", - отметила также Набиуллина.

По ее словам, в целом чем более диверсифицированная будет экономика, чем меньше она будет зависеть от доходов от небольшого круга экспортных отраслей, тем будет меньше зависимость от курса.

Цены на нефть ускорили темпы роста вечером в среду. Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивают данные по запасам нефти в США и ждут заседания ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно наращивания добычи.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $68,2 за баррель, что на 1,64% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 1,57%, до $66,48 за баррель.

В ближайшие выходные состоится очередная встреча представителей стран ОПЕК+. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,845 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 1,493 млн баррелей после уменьшения на 464 тыс. баррелей неделей ранее. Товарные запасы бензина выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 июля упала на 27 базисных пунктов - до 19,96% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц отступила в среду на 4 базисных пункта, до 20,2% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,17% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 21,91% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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