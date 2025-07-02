"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Транснефти с целью 1450 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1450 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на август 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,8%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

Эксперты ожидают позитивную динамику бумаг компании перед выплатой дивидендов (в начале июля акционеры утвердили выплату дивидендов в размере 198,25 рубля на акцию; отсечка по дивидендам ожидается 19 июля 2025 года).

Также отмечаются следующие позитивные моменты:

- Эмитент имеет монопольное положение на рынке транспортировки нефти.

- Тарифы на прокачку индексируются ежегодно на ставку инфляции.

- По прогнозам в 2025 году компания заработает около 330 млрд руб. прибыли, а будущий дивиденд за 2025 год может составить более 190 руб. на акцию.

- "Транснефть" оценена по форвардному мультипликатору Р/Е ~3х, что дешевле многих компаний на российском рынке.

ПАО "Транснефть" - российская нефтепроводная компания, обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов.

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