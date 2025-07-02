Инвесторам стоит обратить внимание на новые валютные бонды "Газпром нефти" серий 006Р-01 и 006Р-02 - БКС Экспресс

Инвесторам стоит обратить внимание на новые валютные облигации "Газпром нефти" серий 006Р-01 и 006Р-02, говорится в материале аналитика Антона Куликова на портале БКС Экспресс.

ПАО "Газпром нефть" 4 июля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска двухлетних облигаций серии 006Р-01 в евро и 18 июля выпуска облигаций серии 006Р-02 со сроком обращения полтора года в юанях.

Эксперт указывает на следующие факторы:

- У эмитента наивысшие рейтинги "AAA(RU)" от АКРА ("Стабильный" прогноз) и "ruAAA" от Эксперт РА ("Стабильный"). Добыча нефти - сектор со средней стабильностью.

- Очень низкая долговая нагрузка: Чистый долг/EBITDA за 2024 год составил 0,8x. В идеальных условиях компания может погасить долг менее чем за один год.

- Выпуски доступны неквалифицированным инвесторам без тестирования.

- Позитивное влияние конечного акционера, государства.

- Потенциальный доход в серии 006Р-01 за месяц и год составляет 3% и 10% соответственно с учетом купона (привлекательно).

- Потенциальный доход в серии 006Р-02 за месяц и год составляет 4% и 10% соответственно с учетом купона (привлекательно).

Обращает внимание Куликов и на риски: геополитический и внешние ограничения.

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