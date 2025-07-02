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Главная / Мнения аналитиков / Рубль сохранит относительную стабильность до заседания ЦБ РФ в июле - "Финам"
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02 июля 2025 года 16:43
Рубль сохранит относительную стабильность до заседания ЦБ РФ в июле - "Финам"
Рубль, скорее всего, сохранит относительную стабильность вплоть до заседания Банка России 25 июля 2025 года, полагает аналитик инвестиционной компании "Финам" Александр Потавин. "Дальше все будет зависеть от того настроя по денежно-кредитной политике, который даст рынкам регулятор. Наши прогнозы торгов на июль - диапазоны 78-84 руб./$1, 90-95 руб./EUR1 и 10,9-11,3 руб. за юань", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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