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02 июля 2025 года 09:07

Brent торгуется около $67,2/барр.

Dow Jones завершил торги вторника уверенным ростом, S&P 500 и Nasdaq снизились. Рынки акций крупнейших стран АТР движутся разнонаправленно в среду. Цены на нефть стабильны в среду утром.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average уверенно вырос, тогда как S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе.

Трейдеры оценивали ход переговоров США с их торговыми партнерами, а также обсуждение в Конгрессе законопроекта о расходах и налогах, продвигаемого американским президентом Дональдом Трампом.

Во вторник Сенат одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, снижение налогов и увеличение расходов на оборону. Теперь рассмотрением версии законопроекта, одобренной Сенатом, займется Палата представителей. Лидеры республиканцев в нижней палате Конгресса США уже выразили намерение одобрить законопроект до 4 июля.

Внимание трейдеров во вторник также было направлено на ежегодный форум Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре (Португалия), участие в котором принимал председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

В ходе сессии с главами других ведущих мировых ЦБ Пауэлл вновь подтвердил, что ФРС планирует дождаться свидетельств влияния торговой политики Вашингтона на инфляцию в США, прежде чем снижать базовую процентную ставку. При этом глава Федрезерва не исключил возможности уменьшения ставки на июльском заседании. На вопрос, может ли ставка быть снижена в июле, Пауэлл ответил, что "не стал бы исключать" возможность такого шага на каком-либо из заседаний, но и "не стал бы говорить, что это произойдет".

Вероятность уменьшения ставки американским ЦБ на заседании 29-30 июля в настоящее время оценивается рынком в 21%, по данным FedWatch.

Статданные, обнародованные во вторник, показали продолжающееся ослабление активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в июне увеличился до 49 пунктов по сравнению с 48,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение ниже 50 пунктов говорит о спаде активности, индекс остается ниже этой отметки четыре месяца подряд.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+4,5%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (+4,1%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+3,5%), Merck & Co. (SPB: MRK) (+3,4%), Nike Inc. (SPB: NKE) (+3,3%).

В то же время заметно подешевели бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-3%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (-1,2%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-1,1%).

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. упали в цене на 5,3% в связи с очередной стычкой ее главы Илона Маска с Трампом. В выходные Маск вновь раскритиковал бюджетный законопроект президента, который Трамп называет "большим и красивым". Вслед за этим Трамп пригрозил отозвать госсубсидии, предоставляемые компаниям Маска, а также дал понять, что готов рассмотреть возможность депортации предпринимателя, являющегося уроженцем ЮАР и гражданином США.

Стоимость бумаг оборонного подрядчика AeroVironment (SPB: AVAV) Inc. рухнула на 11,4%. Компания объявила о планах размещения акций на $750 млн и конвертируемых бондов на $600 млн.

Капитализация Hasbro Inc. (SPB: HAS) увеличилась на 4,3% вслед за улучшением рекомендации для них до "покупать" с "нейтрально" аналитиками Goldman Sachs.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 400,17 пункта (0,91%) и составил 44494,94 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 6,94 пункта (0,11%) - до 6198,01 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 166,84 пункта (0,82%), составив 20202,89 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,4%.

Давление на котировки оказывают заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести 35%-ные пошлины на импорт из Японии, чтобы заставить страну пойти на торговые уступки. Американский лидер назвал переговоры с Токио очень сложными и вновь подверг его за нежелание импортировать автомобили и рис из Штатов.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Konami Group (-6,3%).

Рыночная стоимость BANDAI NAMCO уменьшается на 4,9%, Kawasaki Heavy Industries - на 4,4%, IHI Corp. - на 3,8%, CyberAgent - на 3,7%.

Цена бумаг Toto увеличивается на 3,7%, Teijin - на 3,4%, Yokohama Rubber и Sumitomo Realty & Development - на 2,8%.

Renesas Electronics прибавляет 3,4% капитализации после подачи американским производителем компонентов для выпуска чипов Wolfspeed заявлений на реорганизацию в рамках процедуры банкротства. Renesas - крупный клиент и кредитор Wolfspeed.

Акции Dai-ichi Life Holdings и Marubeni Corp. растут в цене на 0,1% и 1,3% соответственно после новостей об интеграции активов двух компаний в сфере недвижимости и планах нарастить их до $21 млрд.

Китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Sands China (SPB: 1928), дорожающие на 6,2%.

Рыночная стоимость Xinyi Solar Holdings и Henderson Land Development повышается на 6%, Galaxy Entertainment Group - на 5,7%, China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. - на 4,8%.

Капитализация Li Auto (SPB: LI) сокращается на 3%, Kuaishou Technology и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 2,7%, Alibaba (SPB: BABA) Health, Sunny Optical Technology и New Oriental Education & Technology - на 2,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,8%.

Потребительские цены в Южной Корее в июне выросли на максимальные с января 2,2% в годовом выражении после подъема на 1,9% в мае, согласно опубликованным в среду официальным данным. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 2,1%.

Котировки бумаг SK Hynix падают на 2,6%.

Цена акций Samsung Electronics растет на 0,7%, Korean Air Lines - на 2,2%, Hyundai Motor - на 1,9%, Posco - на 2,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

Розничные продажи в Австралии в мае повысились на 0,2% месяц к месяцу, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Аналитики в среднем ожидали роста на 0,4%. В апреле розничные продажи в стране не изменились.

Капитализация BHP увеличивается на 1,8%, Rio Tinto - на 2,2%.

Цены на нефть стабильны в среду после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, в частности, за сообщениями, касающимися ядерной программы Ирана.

Рынок ждет очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

"Ожидаемое очередное наращивание поставок нефти странами ОПЕК+, вероятно, уже учтено в ценах и вряд ли снова застанет инвесторов врасплох", - отмечает аналитик Philip Nova Приянка Сачдева, слова которой приводит The Wall Street Journal.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $67,19 за баррель, что на $0,08 (0,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подросли в цене на $0,37 (0,55%), до $67,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,05 (0,08%), до $65,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,34 (0,52%), до $65,45 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 680 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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