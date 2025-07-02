Рубль днем почти не меняется в паре с юанем в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 2 июля. Китайский юань стабилен на Московской бирже днем в среду, рубль почти не меняется в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. Участники рынка анализируют заявления представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге 2-4 июля. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9465 руб., что всего на 0,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 21 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,81 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 1 копейку, до 92,65 руб./EUR1.

Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса Банка России.

Мы видим риски переохлаждения экономики РФ, очень важно не передержать высокие реальные ставки, в свою очередь, заявил глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.

"Мы, конечно, видим очевидные риски переохлаждения экономики. Конечно, я думаю, что это все понимают, Центральный банк это хорошо понимает. И сейчас время выравнивать ситуацию, очень важно не передержать высокие реальные ставки", - сказал Греф.

Первой реакцией банковского сектора на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может стать сокращение кредитных портфелей, так как компании будут стремиться снизить долговую нагрузку, а не брать деньги на новые инвестиции, заявил глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин, выступая на пленарной сессии конгресса.

Курс валютной пары юань/рубль в целом может продолжить движение вблизи 10,9-11 руб. за юань до появления новых драйверов, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Если в среду недельные данные Минэнерго США, как и цифры от API во вторник, укажут на возобновление роста запасов нефти в стране, котировки марки Brent рискуют на время вновь уйти ближе к $66,5 за баррель, отмечают эксперты в комментарии.

Цены на нефть повышаются днем в среду. Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, в частности, за сообщениями, касающимися ядерной программы Ирана.

Рынок ждет очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $67,97 за баррель, что на 1,3% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 1,27%, до $66,29 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 680 тыс. баррелей.