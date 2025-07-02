Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики из-за влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сформировавшихся на рынке ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ с одной стороны, и неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины с другой, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В ходе телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона была рассмотрена ситуация вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля. "Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России "подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии", отмечается в сообщении.

Президент Франции в ходе телефонного разговора с президентом РФ призвал как можно быстрее добиться перемирия на Украине, сообщили во вторник французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца. "Макрон призвал к как можно более быстрому заключению перемирия и к началу переговоров между Украиной и РФ по прочному и долговременному решению конфликта", - сообщили в канцелярии французского президента. Макрон в очередной раз выразил "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". По данным французской стороны, разговор продлился более двух часов.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average уверенно вырос, тогда как S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе. Трейдеры оценивали ход переговоров США с их торговыми партнерами, а также обсуждение в Конгрессе законопроекта о расходах и налогах, продвигаемого американским президентом Дональдом Трампом. Во вторник Сенат одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, снижение налогов и увеличение расходов на оборону. Теперь рассмотрением версии законопроекта, одобренной Сенатом, займется Палата представителей. Лидеры республиканцев в нижней палате Конгресса США уже выразили намерение одобрить законопроект до 4 июля.

Внимание трейдеров во вторник также было направлено на ежегодный форум Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре (Португалия), участие в котором принимал председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

В ходе сессии с главами других ведущих мировых ЦБ Пауэлл вновь подтвердил, что ФРС планирует дождаться свидетельств влияния торговой политики Вашингтона на инфляцию в США, прежде чем снижать базовую процентную ставку. При этом глава Федрезерва не исключил возможности уменьшения ставки на июльском заседании. На вопрос, может ли ставка быть снижена в июле, Пауэлл ответил, что "не стал бы исключать" возможность такого шага на каком-либо из заседаний, но и "не стал бы говорить, что это произойдет".

Вероятность уменьшения ставки американским ЦБ на заседании 29-30 июля в настоящее время оценивается рынком в 21%, по данным FedWatch.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,27%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 2 июля.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости. Китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,8%. Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,4%. Давление на котировки оказывают заявления Трампа, пригрозившего ввести 35%-е пошлины на импорт из Японии, чтобы заставить страну пойти на торговые уступки. Американский лидер назвал переговоры с Токио очень сложными и вновь подверг его критике за нежелание импортировать автомобили и рис из Соединенных Штатов.

В свою очередь цены на нефть стабильны в среду после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии. Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, в частности за сообщениями, касающимися ядерной программы Ирана. Рынок также ждет очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $67,07 за баррель, что всего на четыре цента ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подросли в цене на 0,55%, до $67,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,11%, до $65,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,52%, до $65,45 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 680 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 27,192 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,833 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 июля вырос на 0,41% и составил 115,16 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,43%, поднявшись до 1106,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+2,8%), "РЖД-28" (+1,63%), "РЖД-001P-06R" (+1,6%) и "ГК Самолет БО-П11" (+1,3%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-21" (-0,95%), "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,58%) и "Ростелеком-001P-01R" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Мой самокат" 3 июля начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 27% годовых до погашения. Ставке соответствует доходность к call-опциону в размере 30,61% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купонного периода. Размещение доступно всем инвесторам при прохождении тестирования "Российские облигации".

АО "Медскан" (входит в контур управления "Росатома") установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций со сроком обращения 2,2 года серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 18,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 20,15% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 1 июля. Техразмещение запланировано на 4 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6. Выпуск размещается в рамках программы облигаций "Медскана" на 100 млрд рублей.

АО "Аэрофьюэлз" 9 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 002Р-05 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 23,88% годовых. Техразмещение запланировано на 14 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "СИБУР Холдинг" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-03 в размере 15,5% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в июле 2021 года по ставке полугодовых купонов 7,65% годовых до оферты с исполнением 11 июля 2025 года. Период предъявления бумаг к оферте - со 2 по 8 июля.