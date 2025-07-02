Прогнозная цена акций Т-Технологий на горизонте 6-9 месяцев - 3800 руб. - Freedom Finance Global

Акции "Т-Технологий" - одни из главных фаворитов в отрасли, прогнозная стоимость бумаги на горизонте шести-девяти месяцев составляет 3800 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Т-Технологии" с момента дебюта на рынке последовательно укрепляют свою дивидендную историю. Если в прошлом квартале акционеры получили менее 33 руб. на акцию, то текущее увеличение (33 руб. на акцию за 1К25) - это позитивный сигнал о финансовой устойчивости группы и подтверждение обещаний по регулярным выплатам, отмечает эксперт.

Компания придерживается стратегии ежеквартальных дивидендов, что делает ее акции привлекательными как для инвесторов, ориентированных на доход, так и для тех, кто ищет стабильность в быстрорастущем IT-секторе. При этом, указывает Чернов, даже с учетом выплаты почти 9 млрд руб. "Т-Технологии" сохраняют значительный запас прочности, направляя остальную часть прибыли на инвестиции в цифровую инфраструктуру.

Если по итогам второго квартала прибыль снова покажет двузначный рост, не исключено дальнейшее повышение выплат, считает эксперт инвесткомпании. В результате акции эмитента останутся привлекательными и с точки зрения дивидендной доходности, и с позиции потенциала переоценки - особенно с учетом высокого темпа роста финрезультатов и возможного расширения инвесторской базы.

"У "Т-Технологий" также один из самых высоких показателей рентабельности собственного капитала (ROE) в финансовом секторе российского фондового рынка (более 30%), что делает ее бумаги, на наш взгляд, одними из главных фаворитов в отрасли. Наш таргет - 3800 руб. за штуку на горизонте шести-девяти месяцев (upside составляет 16%)", - пишет Чернов в обзоре.

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